BARN + ALKOHOL: – Kjære forelder – det er opp til deg. Det er nå du kan velge hvor mye du vil drikke foran barna dine i sommer, skriver Eriksrud. (Bildet er et illustrasjonsbilde) Foto: Anisimov Dmytro / Shutterstock / NTB scanpix

Debatt

Instagram ser annerledes ut med barneøyne

#Utepils. #Rekeroghvitvin. #Sommerfest. #Nåkoservioss. Har du tenkt over hvordan Instagram-sommeren din ser ut med barneøyne?

Nå nettopp







Randi Hagen Eriksrud, Generalsekretær i Av-og-til

De fleste av oss drikker mer alkohol om sommeren. Vi trenger ikke stå opp tidlig, vi slipper å kjøre ungene til fotballtreninga, og mange av oss reiser også til steder der alkoholen er billigere og mer tilgjengelig. Det gjør det lettere å drikke oftere og mer enn vi gjør til vanlig.

Det vises også i omsetningstallene for alkohol. Sommerferien er toppmåneder for alkoholsalg, og juli peker seg spesielt ut. For mange barn er den økningen vond og vanskelig.

90 000 barn vokser opp i et hjem der en eller begge foreldrene drikker for mye. Det tilsvarer omtrent hvert tiende barn. Disse barna ser frem til sommer og ferie som alle andre, men mange har også en urolig klump i magen. Vil denne sommeren bli fin, sånn helt på ordentlig?

Klumpen består av en blanding av vonde minner og bekymringer over sommeren som står for døra. De husker tilbake til tidligere ferier, da alkoholen kom i veien for de gode øyeblikkene. Vil det bli sånn i år også?

les også Mange barn skjuler foreldrenes psykiske lidelser

Som voksen er det vanskelig å fange opp når den koselige sammenhengen der det drikkes alkohol går over til å bli ubehagelig for barna som er tilstede. Når latteren blir litt for høy, når nattaklemmen blir litt for lang. Bistre smil fra barn som prøver å glatte over den ensomheten de føler når foreldre velger å fylle ett glass til fremfor å være ordentlig tilstede. Da er det lett å kjenne seg både usynlig og ubetydelig, og kanskje ganske så trist. #Denfølelsen vises ikke på Instagram.

Men i magen hos mange barn finnes det også et håp. Om trygge voksne som i stedet for å sette seg ned med en øl kommer for å se på hva som egentlig foregår i strandkanten, eller på lekeplassen. Det de så gjerne ville vise deg. Kanskje denne sommeren blir annerledes?

Kjære forelder – det er opp til deg. Det er nå du kan velge hvor mye du vil drikke foran barna dine i sommer. Fyll ferien med gode minner for barna, og la de huske sand og solkrem – ikke pils og hvitvin. Dere får ikke sommeren tilbake.

Publisert: 27.06.19 kl. 15:51