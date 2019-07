Foto: Roar Hagen

Elsparkesykler - Det er fali’, det!

Lei av bompengemotstanderne? Si hallo til elsparkesykkelopprøret!

Tone Sofie Aglen Kommentator

There’s a Riot Goin’ on. Oslo er som tatt ut av en teletubby-episode. Voksne folk suser rundt på røde og grønne sparkesykler. Drosjesjåførene raser. Avisene rapporterer flittig om skader. Politikerne klør seg i hodet og lurer på hvordan de kan regulere dette her. Hjelm? Fartsgrenser? Parkeringsplasser? Gebyrer? Forby hele greia?

Glem det. Konseptet er genialt, men ikke akkurat selvforklarende for en nybegynner. Rundt omkring står det små elektriske sparkesykler som folk kan leie via en app. Når man er fremme, kan man bare parkere den akkurat der man vil. Ikke trenger man å lete etter en holdeplass eller et trygt sted å sette den fra seg. Om natta blir de samlet inn og satt ut på strategiske steder hvor folk i morgenrushet gjerne vil ha et framkomstmiddel.

Nå har elsparkesyklene spredd seg ut i landet, og som det meste annet som kommer fra hovedstaden blir de møtt med mistro og dyp skepsis. Nå må det sies at det ikke noe norsk fenomen. Debatten går i mange storbyer, blant annet i København, der det forøvrig heter «løbehjul».

Innvendingene lyder omtrent slik: De lager masse rot på fortauet, og folk slenger de fra seg overalt. Blinde og svaksynte kan snuble i dem, og samfunnet blir ekskluderende og mindre universelt utformet. Folk kjører som villmenn og kommer i skade. Ikke er det så miljøvennlig heller. De har kort varighet og fører til mye søppel. Og er det ikke noe suspekt med de batteriene? En ivrig sportsfisker fant en haug med sparkesykler da han skulle teste lakselykken i Akerselva, kunne Aftenposten fortelle. Politiet i Trondheim er selvsagt skeptisk til den nye trenden. Politikerne har allerede vendt tommelen ned.

Skal vi tro komikeren Christoffer Schjelderup kan de ikke vente seg noen varm velkomst i Bergen heller. I et innlegg på NRK Ytring omtaler han elsparkesyklene som «idioti satt i system», og legger til: «Om hjelmløse hipstere skal fyke ned Strømgaten på elsparkesykler kommer vi til å miste hele kull med ex. phil-studenter. For sparkesykler er for barn. Med hjelm. Og motoren bør være den ene foten som sparker dem av gårde.»

Det hadde virkelig tatt seg ut om noen var positive!

La gå at det følger noen barnesykdommer med disse tohjulingene. Folk kjører fort og det er litt anarki på veiene. Mange kan med fordel ta litt mer hensyn, både på sykkelen og når de parkerer den. Det er lett å bli grepet av «unna vei, her kommer jeg»-syken når man suser over Grünerløkka med vind i håret. Hadde sykkelen blitt oppfunnet i dag ville noen garantert foreslått å forby dem. Da de første bilene kom måtte noen gå foran med et rødt flagg for å varsle deres ankomst. Vi venner oss til det og de fleste lærer seg fornuftig bruk etterhvert. Forhåpentligvis slutter også idiotene å kaste dem i elva. Så hvorfor så gretne?

Elsparkesyklene gir oss en forsmak på hvordan vi skal transportere oss rundt etter Tesla-ene. Allerede ser man hvordan bysykler og elsparkesykler endrer folks vaner. Jeg er bare en sparkesykkel unna, er gått inn i dagligtalen. Selvkjørende kjøretøy, gps og delingsøkonomi er framtida. På sikt skal små elektriske biler og busser ta oss fra a til b på en enkel og miljøvennlig måte. Vi slipper å eie og vi slipper å tenke på plasskrevende parkering.

I Norge er det flere slike forsøk på gang. Foreløpig er det ikke all verden å rope hurra for. I Oslo må de selvkjørende bussene ha med seg en «vert» for å passe på at alt går som det skal. I Gjøvik ble bakkene for bratte og girkassen røk. I Stavanger satte tåke og snø bussene ut av spill. På Fornebu skapte den lille, selvkjørende bussen daglig trafikkfarlige situasjoner i testperioden. De små bussene går i sneglefart og har en ting til felles med værsyke nordmenn, de liker ikke regn.

Likevel bør vi elske alle forsøk på å tenke nytt. Klem en sparkesykkel i dag.

Publisert: 06.07.19 kl. 15:18