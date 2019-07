SVARER: Mette Nord, leder Fagforbundet. Foto: Birgit Dannenberg

Talltriks om velferdsmiks

I tirsdagens VG begår Norlandias kommunikasjonssjef Arnfinn Nordbø et talltriks som ville fått selv den største magiker til å blekne. Kommersiell barnehagedrift lønner seg for samfunnet, skiver han.

METTE NORD, leder Fagforbundet

Nordbø underslår at finansieringsordningen for private barnehager gir dem på øret like mye som de kommunale. Kommunene sparer ikke så mye som en femøring på private barnehager, sammenliknet med de kommunale. Men, andre spiser av fatet.

Spiller det noen rolle? Så kan man spørre seg, spiller det da ingen rolle om en barnehage er privat eller offentlig? Nei, for barna gjør det nok ikke det. Også de ansatte i barnehager, uansett eierform har det stort sett bra på jobben, selv om de ofte kan ha for lav bemanning. Undersøkelser viser også at foreldrene er fornøyde med tilbudet de får.

Men, det er en utvikling som det er grunn til å være på vakt mot; framveksten av store kommersielle barnehager, som Norlandia. Nylig fikk vi en bemanningsnorm som regulerer hvor mange voksne det skal være per barn. De store kjedene skrek opp om at dette ville bli ruin for dem, og at barnehager kunne gå konkurs.

Det var patetiske krokodilletårer. De frittstående barnehagene gikk kjapt ut og sa at det gikk fint med den nye pålagte bemanningen, dersom bare pengene man fikk fra kommunen gikk til det egentlige formålet. Altså, gode tilbud til ungene og en trygg og god bemanning.

Eierne tar ut store overskudd. Fagforbundet er kritiske til dagens finansiering av private barnehager. I mai 2018 leverte konsulentselskapet BDO en rapport som avslørte ekstrem høy lønnsomhet i private barnehager, uten at disse pengene kom barna til gode. I rapporten framkommer det at mange private barnehager har tre ganger så stor lønnsomhet som Oslo Børs.

Penger til barna og anstendig lønn til de ansatte. Ikke nok med det, pengene kommer ikke nødvendigvis barna til gode, men investeres andre steder. I BDO-rapporten dokumenteres det at eiernes oppsamlede årsoverskudd steg fra 250 millioner i 2007 til fire milliarder i 2016.

Følgende uttalelse fra statsråd Jan Tore Sanner viser at det ikke bare er Fagforbundet som er bekymret: - At de største kjedene har høy avkastning, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager, kan være et tegn på barnehagekjedenes inntekter ikke kommer barna til gode.

Fagforbundet vil ha barnehager som ikke har profitt som mål, men kvalitet, kompetanse og fornøyde foreldre, barn og ansatte. Fellesskapets penger skal komme landets innbyggere til gode.

