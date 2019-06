Foto: Roar Hagen

Leder

Erdogans nederlag

President Recep Tayyip Erdogan har lidd et smertelig valgnederlag i Istanbul. Samtidig har velgerne fått et sterkt og samlet alternativ til regjeringspartiet AKP.

Nå nettopp







Istanbul er den mest folkerike byen og det økonomiske kraftsentrum i Tyrkia. Å vinne politisk kontroll over Istanbul kan være et langt skritt på veien til å lede hele landet, slik det skjedde med Erdogan som var borgermester fra 1994–1998. I 2001 ble AKP stiftet, Erdogans parti vant alle de påfølgende valgene og selv har han sittet som president siden 2014. Etter en folkeavstemning ble grunnloven endret slik at Erdogan har fått langt større utøvende makt enn sine forgjengere. Erdogan har i mange tilfeller ført en konfronterende politikk overfor vestlige land, noe som skaper problemer i forhold til EU og internt i NATO.

les også Ekstase i Istanbul etter Erdogan-nederlag: Brakseier til opposisjonskandidat

Det var forsmedelig for AKP å tape ordførervalget i Istanbul med liten margin under lokalvalgene i mars. Erdogan nektet å godta nederlaget og det ble utlyst nyvalg. At opposisjonens kandidat Ekrem Imamoglu søndag vant med nesten ti prosent margin på AKPs kandidat er oppsiktsvekkende. Resultatet utgjør det største tilbakeslag i Erdogans politiske karriere og skjer der han selv bygget opp sin maktbase på 1990-tallet og hvor hans bevegelse har styrt siden.

les også D-dag for det tyrkiske demokratiet

Velgerne har sendt Erdogan et høyt og tydelig signal. For det første godtar de ikke at valg blir annullert fordi resultatet ikke passer makthaverne. I stedet samler og styrker det opposisjonen. For det andre får Erdogan og AKP skylden for dårlige økonomiske tider. Mange liberale og sekulære tyrkere protesterer også mot et stadig mer autoritært styre. Kritiske stemmer knebles, journalister fengsles og mange er blitt fjernet fra sine poster i viktige samfunnsinstitusjoner. Samtidig vokser den folkelige opposisjonen. Det viser seg ikke bare i Istanbul, der AKP tapte selv i konservative bydeler. Erdogan har tapt politisk kontroll over mange byer, inkludert hovedstaden Ankara og Izmir.

Erdogan har tidligere sagt at “den som vinner Istanbul vinner Tyrkia”. Det fungerte for ham og kan på sikt komme til å fungere for opposisjonen. Etter å ha dominert tyrkisk politikk i to tiår virker ikke lenger Erdogan og AKP uovervinnelige. “Håp” ble et slagord for opposisjonen i Istanbul. Det sikreste utfall av valget er nettopp at opposisjonen har fått fornyet og forsterket et håp om at forandring er mulig.

Publisert: 25.06.19 kl. 07:15