SKOLEÅPNING: – I dag tar jeg derfor hatten av for foreldre, lærere og tålmodige barn. For det er ingen grunn til å legge skjul på at det har vært lange, rare og tøffe uker, skriver Guri Melby. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vi skal ta hverdagen tilbake

Det har vært lange og tøffe uker for mange. Men i dag åpner skolen for de yngste barna. Sakte, men sikkert, skal vi ta hverdagen tilbake.

GURI MELBY, kunnskaps- og integreringsminister (V)

Jeg tenker ofte på hvordan det er å være førsteklassing i år. Mange rakk knapt å bli skikkelig vant med skolehverdagen før koronautbruddet kastet rundt på tilværelsen. Ikke bare ble de brått revet bort fra venner og rutiner - skolen de forlot vil ikke være den samme som den de kommer tilbake til.

Mye vil selvfølgelig (og heldigvis) være likt. Men den nye normalen vil i lang tid fremover være preget av smittevern og alle konsekvensene rundt det. Vi skal ta hverdagen tilbake, men i lang tid fremover vil den være annerledes enn den var da de minste begynte på skolen.

I dag tar jeg derfor hatten av for foreldre, lærere og tålmodige barn. For det er ingen grunn til å legge skjul på at det har vært lange, rare og tøffe uker. Stengte skoler og barnehager har vært problematisk for både liten og stor. Det har krevd mye av de fleste - og vil fortsatt gjøre det.

Særlig vanskelig har det vært for barna som ikke hadde det så bra i utgangspunktet. For meg er det derfor viktig å understreke at kommuner og skoler må strekke seg så langt de kan for å få plass til elever som ikke omfattes av åpningen i dag. Vi har et mål om at alle elever skal tilbake på skolen før sommerferien, men de som trenger det aller mest må få dra tilbake så fort som mulig.

Det er også viktig at foreldre nå tar ekstra vare på barna som faller litt utenfor det sosiale fellesskapet. Ikke alle har hatt en eller to gode «koronavenner» i den tiden vi har bak oss. Da er det viktig at vi voksne ser disse barna når det dannes leke- og følgegrupper. For de elevene som fortsatt har hjemmeskole er det også viktig å huske på den eller de i klassen som ikke er like mye med i spill som Roblox eller Fortnite. Kanskje kan ditt barn ringe en i klassen på FaceTime, og si hei?

Selv om 1. - 4. trinn åpner i dag, vil rammene for skolen utvilsomt være endret for en periode. Det vil derfor være mer behov for fleksibilitet enn i en normalsituasjon. For eksempel for åpningstider på både SFO og på skolen.

Jeg forstår at det på ingen måte er lett å sjonglere jobb, familieliv og barnas skolegang under denne krisen, men håper at alle hjelper hverandre for å løse det så godt de kan.

Jeg vet at det heller ikke er lett for skolene å åpne, med alt det innebærer av retningslinjer og regler. Ressurser, lærere og lokaler skal prioriteres rett, samtidig som helse og smittevern skal ivaretas. Regjeringen har gitt kommunene mer penger for å håndtere koronapandemien, og vil følge nøye med på utviklingen fremover nå som skolene gradvis åpner.

Når vi letter på tiltakene for skolen, er det enda viktigere enn før at vi holder fast på de andre retningslinjene i samfunnet. For eksempel for samvær på fritiden. Jeg vet det er vanskelig, men alt blir bra igjen - og det går raskere hvis alle fortsetter å være like flinke å følge myndighetenes råd og retningslinjer som de har vært hittil.

Og kanskje blir alt litt lettere når man endelig kan treffe klassekamerater og lærere på skolen igjen. Ha en strålende dag, kjære elever, lærere og foreldre!

