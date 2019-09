UTÅLELIG HETS: Lan Marie Bergh i MDG utsettes for stadige angrep i nettforum. Foto: Annemor Larsen

Leder

Hinsides all anstendighet

MDGs Lan Marie Berg angripes fra alle kanter.

Nå nettopp







I innlegg på Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar har flere kommentert at man bør «sette skuddpremie på» eller «kjøre over» Oslo-byråd Lan Marie Berg fra partiet MDG.

Da VG kontaktet en av hetserne, som har skrevet under fullt navn i gruppen, tonet vedkommende ned sine bidrag. «Denna skulle det vært skuddpremie på», skrev mannen om Berg. Til VG sier han imidlertid at det ikke «nødvendigvis var stygt ment.»

Man skal ha svært mye godvilje for å se at dette kan være noe annet enn stygt ment. Hvem ville ikke reagert på å få noe sånt slengt imot seg?

les også MDG-Lan utsatt for grov hets i Facebook-gruppe

Nå klarer sikkert Berg å overse mange ondskapsfulle bemerkninger. Men det er til sammen dette blir så massivt. Og slik er det for flere av våre andre politikere også.

Det er utålelig. Og selv om avsendere stadig mener hetsen deres ikke er noe å ta sånn på vei for, er det ikke like enkelt for dem som rammes å ta slikt med stor ro. Også folk flest vegrer seg for å delta i nettdebatter, nettopp fordi tonen blir så rå.

Når det gjelder truslene og hetsen mot Berg har politiet vært koblet inn. De har nødt til å ta slikt alvorlig. For alle oss utenforstående er det umulig å vite hvem som mener alvorlig og ikke. Vi kan ikke bare overse alt, slik som noen av hetserne synes å mene er riktig reaksjon.

les også Anne Holt om truslene og hatet: – Jeg forandret meg

Folk må rett og slett skjerpe seg. Å konsekvent ta mannen eller kvinnen, og ikke ballen, er en elendig debatteknikk som avslører mangelen på gode argumenter.

Slik sett er hetserne av MDG-Lan med på å skape større oppmerksomhet om hennes prosjekt og vi vil tro også mer sympati for hennes sak. Og det var nok ikke det de surmagede kritikerne hadde som intensjon.

les også Pink stenger kommentarfeltet på Instagram

Uansett politisk ståsted skal ingen av våre folkevalgte være nødt til å oppleve slike skremmende og usaklige kommentarer.

Vi er ofte rykende uenige med MDG her på lederplass i VG, men vi er samtidig rystet over at en politiker som jobber for det hun tror på, skal måtte finne seg i hets, trusler og svært nedsettende karakteristikker. Det er til å bli nedstemt av.

– Nei. Det var en tåpelig kommentar, jeg kan ikke si så mye annet enn det, sier en av hetserne til VG når han blir konfrontert med kommentaren sin om Berg.

Her er det mange som bør telle minst til ti før de poster i sosiale medier. For dem som rammes er dette alvor.

Publisert: 13.09.19 kl. 07:45







Mer om