En rettstegners gjengivelse fra da saken gikk for retten i 1990. Tre ev de fem tiltalte i forgrunnen og statsadvokat Elizabeth Lederer som snakker til juryen. Foto: Marilyn Church / ASSOCIATED PRESS

Voldtektssaken som skapte Trump

Netflix viser for tiden dramadokumentaren «When They See Us» om voldtektssaken i 1989 som ga Donald Trump hans første sjanse til å bruke sitt populistiske raseri.

Det var 5242 registrerte overfallsvoldtekter i New York City i 1989. En av dem gikk som en sjokkbølge verden rundt og havnet også i norske aviser.

«VOLDTOK FOR MORO SKYLD. Ropet etter dødsstraff i New York er sterkere enn noensinne ... etter at en av de råeste voldtektssaker i New Yorks historie ble brettet ut i all sin grufullhet», fortalte VG i et helsides oppslag.

20. april tidlig om morgenen 1989 var en ung, kvinnelig aksjemegler blitt funnet avkledd, voldtatt og grovt mishandlet rett ved joggeruten sin gjennom parken. Hun hadde så vidt puls og var ikke ved bevissthet.

Politiet søkte etter gjerningsmenn blant en gjeng på rundt 30 mindreårige gutter som var blitt innbrakt tidligere på kvelden etter å ha trakassert og angrepet tilfeldig forbipasserende i parken.

Etter et døgn hadde fem av guttene i alderen 14 til 18 år alle beskyldt hverandre for å stå bak voldtekten. En politimann plukket opp uttrykket «wilding» fra en av de 30 innbrakte: De hadde vært ute på «wilding» i parken. « Wilding er ordet bandene selv bruker på sin gate-terrorisme. Bandene kommer sammen og vandrer rundt på måfå, på jakt etter ofre». forklarte NTB norske lesere i sin nyhetsmelding.

Det var denne dyriske oppførselen, skrekkscenarioet med unge, svarte gutter som jaktet som en ulveflokk på en ensom hvit, joggende kvinne, som gjorde at voldtekten skapte spå mye mer frykt og raseri enn andre overfallsvoldtekter.

Voldtektssaken som gikk verden rundt. Oppslag i VG våren 1989.

En av dem som ropte på dødsstraff var den (relativt) unge eiendomsmagnaten Donald Trump. Trump var på den tiden på toppen av sin karriere som entreprenør og playboy. Han hadde skrevet bestselgeren «The Art of the Deal». Han var involvert i en utenomekteskapelig affære med skjønnhetsdronningen og tv-skuespilleren Marla Maples som snart skulle fylle tabloidforsidene. Og han var en mye brukt gjest i New Yorks talkshow-lysløype.

Politisk var opptatt av handelsbarriere mot Japan, som han mente var i ferd med å kjøpe opp USA. Ellers var han som newyorkere flest, sosialt liberal og tolerant.

Men voldtekten i Central Park vekket raseriet i ham. Han rykket inn annonser i alle New Yorks aviser hvor han over en helside krevet at dødsstraffen måtte gjenopprettes.

Trump nevnte aldri de fem gutta ved navn, men var tydelig på hvordan han mente de skulle behandles. «Selvfølgelig hater jeg disse menneskene. Og la oss alle hate disse menneskene fordi hat er kanskje det som må til om noe skal gjøres».

Det var toner som han skulle komme tilbake til nesten 30 år senere.

Jeg var selv i New York på forsommeren 1989 da voldtektssaken, «wilding» og «ulveflokker» dominerte nyhetsbildet. Byen var i ferd med å krenge under kriminalitet, sykdom og fattigdom. Det var raseopptøyer i Brooklyn. Gatene var fulle av hjemløse. AIDS-bølgen sto i senit. Crack-epidemien gjorde de narkomane mer desperate og voldelige.

Samtidig var byen på vei opp, rent økonomisk. Ronald Reagans økonomiske politikk hadde satt fart i børsøkonomien siden 1980. Million og milliardformuer var blitt skapt på Wall Street.

Kontrastene var sterke. På byens øvre østside, rett ved Central Park, ble leiligheter omsatt for rekordsummer. Men bare noen kvartaler lenger nord lå grensen til Harlem og slummen. USAs fattigste og USAs rikeste var bokstavelig talt naboer.

De rike menneskene i denne utrygge byen var redde. Og overfallsvoldtekten i Central Park var nettopp det de fryktet.

Året etter ble alle fem dømt til fengselsstraffer fra fem til tretten år, basert på deres egne tilståelser.

Bare en av dem satt fortsatt i fengsel i 2002, da den dømte serievoldtektsmannen Matias Reyes, tilsto at han sto bak voldtekten og overgrepet. Forklaringen hans stemte til punkt og prikke. I tillegg var det full DNA-treff.

Den siste av de uskyldig dømte ble sluppet fri. Etter drøye ti år ble de tilkjent rundt 40 millioner dollar i samlet erstatning. Trump var blant dem som protesterte mot erstatningen og kalte den «en skam» i et brev til New York Daily News.

Under valgkampen i 2016 avslo han gjentatte ganger å be de fem om unnskyldning.

Men Netflix-serien ser ut til å ha større påvirkningskraft enn tidligere dokumentarer og reportasjeserier. I forrige uke mistet etterforskningsleder Linda Fairstein, som senere har hatt en lukrativ karrière som krimforfatter, både forlagskontrakten sin og en rekke verv, etter voldsomt kjør på sosiale medier.

Og denne uken måtte en av rettssakens to aktorer, Elizabeth Lederer, si opp bistillingen sin som foreleser ved jusstudiet på Columbia-universitetet.

Vil Trump også bli tvunget til å komme med en form for beklagelse?

Det er ikke tilrådelig å holde pusten mens man venter.

Publisert: 17.06.19 kl. 14:27