Debatt

Til ungdommen

Jeg liter nå på dere ungdommer – at dere skal vekke verden så menneskene slipper å høre klokken ringe for siste runde!

KAARE BAKKEN, Batalden

Jeg er inne i min 81. runde rundt Solen, men hver fredag i det siste er jeg tenåring! Hurra, hurra!! Tusener hurra for dere streikende skoleungdommer som nå prøver å vekke oss voksne som har lukket øynene alt for lenge og latt det skure og gå i en destruktiv tro på økende vekst.

Dere tror ikke lenger på at profittjegernes kortsiktige og oljeglatte taler vil skape en lykkelig fremtid for dere og generasjonene videre.

Dere erkjenner istedenfor at vi alle er reisende på dette vidunderlige planetskipet Tellus og at vi i sammen bør jobbe for å overlate skipet i best mulig stand til dem som skal reise videre etter at vi er gått fra borde.

Steller vi oss derimot slik at skipet forliser ligger det intet annet skip klar til å oss imot.

Men jeg liter nå på dere ungdommer – at dere skal vekke verden så menneskene slipper å høre klokken ringe for siste runde!

Dere får oss til å våkne opp av Tornerosesøvnen og å innse at vi alle er ombord i samme skip, på den samme reisen og hvor ingen har hverken overgangsbillett eller returbillett, men deler den samme skjebne når ens reise er slutt.

Hilsen en som på honnørbillett håper på noen runder til.

22.03.19 11:11