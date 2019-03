STREIKER FOR KLIMAET: Tusenvis av ungdommer har denne uken deltatt i klimastreiker landet rundt, her fra fredagens arrangement foran Stortinget. I kommentarfeltet har klimaskeptikerne hisset seg opp. Foto: Gisle Oddstad

Gamlinger nå til dags: Dere dummer dere ut!

Jasså, latterliggjør du barn som streiker for klimaet? Hvor gammel er du? 40+?

SIMEN VIIK SØRENSEN, filosof og skribent.

Det er ganske vanskelig for oss under førti å ikke få med seg latterliggjøringen av barn som streiker skolen for klimaet på sosiale medier. Vi er sosiale medier. Vi poket, liket og skrev statuser som «kjeder seg» lenge før dere over førti lærte dere å forstå hva Facebook var. Vi ser dere, og dere dummer dere ut.

Hvor gamle var dere sa du? Flesteparten av dere var sikker oppvokst på 60- og 70-tallet, da barn ikke hadde noe klokt å si. Dere skulle bare leke med hva nå enn dere lekte med på 60- og 70-tallet. Hva vet jeg. Jeg vokste opp med Playstation og stasjonær PC på 90-tallet. Og med oppveksten kom også betydningen av det jeg hadde å si.

For jeg har noe å si, det har jeg alltid hatt. Det er kanskje der forskjellen på oss ligger. Deres ytringer har kanskje aldri blitt anerkjent som verdifulle før dere ble voksne, men da dere ble voksne var det ingen som likte det dere hadde å si, fordi Facebook fantes ikke. No likes, no comments, bare tomme ord.

Jeg tipper dere bare er misunnelige. Misunnelige på sunn, norsk ungdom som har noe å si og i tillegg får likes. Får likes for sitt engasjement.

De får anerkjennelse for det de har å si, noe dere aldri opplevde. Det eneste dere opplever nå er å få anerkjennelse fra andre på 40+ som også latterliggjør ungdommen. Dere mater hverandre med likes som to utsulta flodhester som står på randen til å spise hverandre opp. Utmagra og ensomme i deres egne meninger.

Det ironiske er at mange av dere som deler latterliggjøringen av barn som streiker, eller avfeier det, og ber dem komme seg til skolebenken der de hører hjemme, er de samme som er sterkt imot innvandring. Hvorfor er det ironisk? Jo, les nøye nå.

Simen Viik Sørensen.

I snitt forlater 25,3 millioner mennesker hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer – hvert år. Hvorfor? Fordi konsekvensene av klimaendringene fører til at mange er nødt til å flykte. På grunn av naturkatastrofer, mangel på vann og mat, flom og tørke. Når folk flykter fra krig og konflikt kan de håpe på å returnere den dagen konflikten er over. Hvis klimaendringene har ødelagt livsgrunnlaget der du kommer fra, er ikke dette et alternativ.

Hvis du føler deg truffet av dette burde du bli med ungdommen ut og demonstrere, for dette burde engasjere deg. Hvis ikke, så er det nok fordi du slipper å vokse opp eller leve i en verden hvor over sju milliarder mennesker ikke har igjen mer vann i springen fordi alle har brukt det opp på å helle det over ovnen i den badstua vi lever i. Om det ikke skulle være nok, så har vi i tillegg låst oss inne og prøver å finne igjen nøklene.

At barn og unge er voksne nok til å ta ansvar for sin egen og etterkommernes fremtid er ikke noe dere skal latterliggjøre, det er noe dere skal diskutere, respektere og hylle. Enn så lenge ser jeg dere bruke opp utropstegntasten på tastaturet og kommenterer de utroligste, nedlatende ting i kommentarfelt.

For mens barn og unge prøver å få eldre politikere til å gjøre noe med klimagassutslippene med en gang fordi det haster, sitter dere der og ytrer dere om å nekte barna deres å streike og avfeier at det finnes en konsekvens av klimaendringene som et barn som har gjort noe galt. Hvis det er trettitre grader hjemme hos deg, så merker du fort om det blir fire grader mer. Da kan du bare lufte, dessverre har ikke verden et vindu.

Som Greta Thunberg sa: «Jeg vil at dere skal få panikk. Jeg vil at dere skal føle den frykten jeg føler hver dag»

Svenske Greta er 16 år og nominert til Nobels Fredspris, du er 40+ og latterliggjør ungdommer som engasjerer seg om verden vi lever i på sosiale medier.

Selv om vi har ytringsfrihet i Norge betyr ikke det at dere har rett til å latterliggjøre barn sitt engasjement for noe så viktig som miljøet, bare fordi dere ikke fikk den samme annerkjennelsen. Eller tror på det. Eller rett og slett ikke bryr dere.

For skal jeg være ærlig vet jeg faktisk ikke hvem som er barn og hvem som er voksen lenger. Gamlinger nå til dags, altså. Voks opp!

