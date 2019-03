SVARER: Lise Christoffersen og Hadia Tajik

Debatt

Når de rike får mer, må andre betale

Høyreregjeringen har sviktet Nav-avhengige mennesker på AAP (arbeidsavklaringspenger), og hovedårsaken er lett å se: Den har prioritert landets rikeste. Derfor har den for lite penger å sette inn. I stedet skvises folk ut.

HADIA TAJIK, nestleder (Ap).

LISE CHRISTOFFERSEN, stortingsrepresentant (Ap).

Erna Solberg og arbeidsminister Anniken Hauglie går rundt grøten i VG 18/3. Saken handler om at flere tusen norske borgere, de fleste mellom 40 og 60, er satt på bar bakke. Selv om det er Nav som ikke har fått avklart dem for arbeid eller trygd, blir de fratatt AAP. De må enten søke sosialhjelp eller leve på andre.

Det eneste Høyre-toppene har å si om dette i en lang tekst, er: «Dette er svært uheldig». Ingenting om hva man vil gjøre for å rette opp dette «uheldige». Ap har til gjengjeld lagt inn et forslag til behandling i Stortinget, som vil sikre AAP-utbetaling fram til man er avklart for arbeid eller trygd. Det er bare å stemme for.

Høyretoppene velger å snakke seg bort. De peker på en intern Ap-debatt i 2017 om AAP-lengden, uten å nevne at den kun gjaldt ungdom som del av Ap-forslaget om jobbgaranti, og at konklusjonen ble jobbgaranti med uendret AAP-periode. De skriver om seks år gamle tall og tiltak alle er enige om. Men ikke at de kutter i tiltakene de selv skryter av, som ville ha styrket Navs evne til å få folk i jobb.

Solberg og Hauglie har satt folk i en håpløs situasjon, og svarer med å snakke seg bort og skylde på andre. Det er følgen av å bruke opp pengene på dem som har mest. Når de rike får mer, må andre betale.

