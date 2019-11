KRITISK: – Jeg synes ikke serien «18» er dårlig! Den er velprodusert og skuespillet er bra. Problemet er at den ikke føles realistisk, skriver Amir Shaheen. Foto: PRIVAT

Debatt

Refser seriene «17» og «18»: – Hva er det som skjer, NRK?

Det er folk der ute som har lyst å fortelle sine historier, men da må dere ha dem med på laget, ikke bare intervjue dem og skyve dem bort. Ta dem videre med på prosjektene og hør på dem, la dem veilede dere og få med de små detaljene riktig.

Nå nettopp







AMIR SHAHEEN, komiker og kreatør

Jeg husker da TV-serien «17» kom ut og jeg gledet meg til å sette meg foran TV-skjermen. Endelig er det noen som lager en serie om disse miljøene og viser hvordan det er å vokse opp i et slikt miljø. NRK legger ut serien, og jeg ser hver episode, hver gang det kommer ut en ny episode blir jeg mer skuffet. Eneste tanken jeg sitter igjen med er at NRK har tatt feil.

Hvor henter de denne informasjonen fra, og hva er det som skjer her?

NRK opplyser det kommer en ny sesong, og denne gangen heter den «18». De skal gå inn i livet til en av de andre karakterene «Emrah» fra den forrige sesongen. Jeg gleder meg igjen og håper at NRK virkelig treffer riktig, og at de har lært av sine feil fra «17».

«18» kommer på tv og jeg blir skuffet nok en gang.

Jeg snakker med venner og bekjente, og de er like skuffet over hva de ser. Jeg som er oppvokst i et miljø som dette og rundt slike mennesker (som dere kaller kriminelle). «Vi» som er fra disse stedene og noen som fortsatt er i de miljøene, som dere prøver å vise. Vi er skuffet over det vi ser.

les også TV-serieanmeldelse «Skitten snø»: Guffent i Groruddalen

«18» handler om en gutt som bryter med onkelen sin og hverdags jobben sin, og velger å selge narkotika. Når onkelen hans ikke betaler han lønn så slutter han i jobben og går rett til en kamerat for å gå «BIG», som betyr at han skal gjøre det stort i det kriminelle miljøet. Noen timer senere så ringer det en telefon og han får levert en bag full av våpen. Med andre ord, han har gått «BIG».

Det virker som NRK vil fortelle gode historier, men at de har dårlig tid.

La oss forte oss frem til at karakteren slår gjennom, så blir vi ferdig med dette. Det virker som serieskaperne har stjålet mor-, sønn- og bror-forholdet fra «Tante Ulrikkes Vei». Guttene i denne serien, henger, røyker marihuana, snakker søppel. Jeg kan ikke se at disse guttene har noen ambisjoner, eller at de har noen form for drømmer. Eneste drømmen jeg blir introdusert til en idiot som slutter i hverdagsjobben sin for å selge narkotika og vil gjøre det stort, nå vet vi alle at det er bare en telefon unna ...

Jeg og mine kompiser som er fra slike områder og vokst opp i dette miljøet dere prøver å illustrere, føler at manusforfatterne ikke har greid å fortelle det som det er, eller så er det ungdommene som lyver til dere. Hverken jeg eller mine kompiser ville fortalt dere sannheten, eller gitt dere den ekte innsikten om hvordan det virkelig er, fordi vi kjenner dere ikke. Det er akkurat det disse ungdommene har gjort og manusforfatterne har sittet der og spist alt de sier: «Ja, de får Rolex-klokker for 100.000 tusen kroner, det må vi ha med i serien.».

I rulleteksten prøver jeg å finne de «utenlandske» navnene, men det er ingen «utlendinger» som har vært med og skrevet manuset eller ingen «utenlandsk» regissør/produsent. Hvis dere skal lage en serie om «utlendinger» så la i det miste en «utlending» være med å skrive den.

Uansett hvor mye research dere gjør så vil dere aldri vite eller kjenne på den følelsen av å bli undervurdert, eller den følelsen av at du ikke kommer deg noen vei i livet, eller hvordan det er å vokse opp i et vanskelig hjem, eller hvordan det er å vokse opp i en verden hvor du blir dømt ut i fra hvor du kommer fra eller hvilken hudfarge du har.

Grunnen til at «Skam» ble så bra er fordi det handler om norske ungdommer som vokser opp, og det er norske folk som skriver dette, da er det lettere å få det riktig. Temaene i «Skam» er lettere å få unge mennesker til å snakke om, enn det er å prate åpent om dop, vold ute og vold i hjemmet.

les også Zeshan Shakar om «Tante Ulrikkes vei»-suksessen: - Jeg ble helt kjørt mentalt

Hvis dere skal fortelle en historie om «utlendinger», la en «utlending» som kanskje er fra disse stedene, vokst opp i dette miljøet og vet hvordan det føles. La hun/han være med å skrive og lage den, så kan den personen veilede dere og fortelle hvordan det er.

La meg sammenligne «18» med serien «Skitten Snø» som er aktuell på NRK akkurat nå: «Skitten snø» gjør en utrolig god jobb med å få de små og viktige detaljene riktig. Hvordan disse jentene oppfører seg når de er alene og hvordan dem er når de er med familien. Hvilke forventninger og press de har fra familien, og vi får se hvilken liv de ønsker for seg selv.

Jeg, som er en norsk pakistaner, og oppvokst blant mine søstre, og har sett miljøet innenfra og utenfra kjenner meg igjen og synes det er så viktig å illustrere dette riktig, og det er det som gjør at den blir så bra. Da vil jeg anbefale den videre og diskutere med andre om hvordan det faktisk er for mange norske pakistanere. Serieskaperen Mahmona Khan er med å skrive den og hun står bak boken, hun har nok vært med hele veien og det er nok det som gjør at alt blir riktig fremstilt.

Det jeg føler NRK gjør nå er å skape mer fremmed frykt og sette disse ungdommene i dårlig lys. Dere fremstiller dem som idioter uten ambisjoner og drømmer. Dere forteller andre ungdommer hvor lett det kanskje er å gå «BIG», hvor lett det er å selge dop, hvor enkelt du kan si opp jobben din og gå den retningen.

Jeg synes ikke serien er dårlig! Den er velprodusert og skuespillet er bra. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at den ikke føles realistisk, og at den rett og slett ikke er «ekte». De små og viktige detaljene er ikke på plass, og da blir alt overfladisk.

Det er folk der ute som har lyst å fortelle sine historier, men da må dere ha dem med på laget, ikke bare intervjue dem og skyve dem bort. Ta dem videre med på prosjektene og hør på dem, la dem veilede dere og få med de små detaljene riktig.

Jeg håper manusforfatterne eller serieskaperne leser dette og forstår hva jeg mener med det, fordi en slik serie bør virkelig lages.

Men det må gjøres riktig.

Publisert: 11.11.19 kl. 15:09







Mer om