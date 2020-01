Ny gjeng på plass Foto: Frode Hansen

Leder

Nok et pussig påfunn fra Erna

Distriktene trenger riktige politiske grep, ikke en begeistringsminister.

Erna Solbergs underligste grep er utnevnelsen av en egen distriktsminister. Hun har selv tidligere uttrykt skepsis til «tulledepartementer», som er blitt en betegnelse på statsråder som ikke har eget departement. Ikke sjelden er dette poster som etableres for å synliggjøre en spesiell satsing, en hjertesak eller rett og slett for å få statsrådskabalen til å gå opp. Som regel blir slike statsrådsposter avviklet, og de blir sjelden ansett som særlig vellykket i ettertid.

Når Linda Hofstad Helleland (H) nå gjør comeback i regjeringen som Distrikts- og digitaliseringsminister, er det uttrykk for at regjeringen vil signalisere at de satser på distriktene. Problemet er at det signalet er særdeles lite verdt dersom de ikke tar nye politiske grep og fyller rollen med innhold. Så langt er det lite som tyder på at dette blir noe annet enn et slags distriktsombud, på samme måte som Eldre- og folkehelseministeren var.

Dårlig svar

De siste årene er det lite som har gått regjeringens vei i distriktene. Det har vært sterk motstand mot regjeringenes reformer, Senterpartiet sopte inn ordførere i høstens kommunevalg og distriktsopprøret tar ulike former rundt omkring i landet. Noen steder har lokalsamfunn protestert mot nedleggelse av fødetilbud, andre steder mot økte fergepriser eller nedleggelse av statlige arbeidsplasser.

Det er vanskelig å skjønne hvordan en egen minister kan være et svar på dette. I dag ligger politikken som berører distriktene mest under de ulike fagdepartementene. Dersom bunadsgeriljaen vil snakke med regjeringen, er ikke distriktsminister Helleland rette adressat.

Nødvendige endringer

Et poeng er likevel at det kan være fornuftig med et helhetlig blikk på samfunnsutviklingen. Når regjeringens reformer er blitt så upopulære, skyldes det neppe at hver reform isolert sett er dårlig eller feil medisin. Selv om verken kommunereformen eller politireformen er perfekt, er det helt nødvendig å gjøre endringer i strukturen. Problemet er opplevelsen av at mye går i samme retning.

Venstres ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, har i lang tid etterlyst en klokere måte å gjennomføre reformer på. Han har vært klar på at endring er nødvendig, men har savnet politiske grep som styrker kompetansemiljøene i distriktene. I alt for stor grad har resultatet blitt sentralisering og nedbygging av statlige arbeidsplasser. Slike konkrete grep er langt viktigere enn en statsråd som snakker entusiastisk om distriktene.

