Kommentar

Spenner ben for Trump

Det beste kort Donald Trumps forsvarere har fått utdelt er at det ikke er bevis for «quid pro quo». Men et vitnemål fra John Bolton kan føre til at Trumps forsvar faller sammen som et korthus.

Tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton er den førstehåndskilde som demokratene har manglet i prosessen mot Trump. Boltons kommende bok, «Rommet der det skjedd», og hans mulige vitnemål i Senatet kan slå bena under Trumps forsvar.

Dagens møte startet med at en pastor i Senatet ba en bønn hvor han siterte fra Johannes evangelium der Jesus sier: Da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal sette dere fri.

Vil 100 senatorer få vite den fulle og hele sannhet om hva som fant sted i Ukraina-saken? Er John Bolton et sannhetsvitne? Eller er han bare ute etter å selge en bok, som Trump sier.

Bolton sier han vil vitne. Demokratene vil at han skal gjøre det. Trump og de fleste republikanske senatorene vil det ikke. En nærliggende forklaring er at de frykter for hva han vil si. Det er det god grunn til.

Men nå er det Trumps forsvarere som har ordet i riksrettssaken. Jay Sekulow valgte å overse elefanten i rommet, Boltons bok. Han sa at Trumps forsvarere vil forholde seg til saksmaterialet, og ikke til spekulasjoner uten bevis. Han mente demokratene har reist riksrett på grunn av politisk uenighet, en praksis både han og Kenneth Starr advarte mot: Som krig er riksrett et helvete, sa Starr. Han vet hva han snakker om ettersom han for mer enn 20 år siden ledet granskingen av Bill Clinton.

Trumps forsvarere har fulgt flere strategier. En ble presentert lørdag. Da påsto de at ingen med førstehåndskjennskap hadde bekreftet demokratenes anklager. Det stemmer ikke med Boltons versjon i boken. Forsvarerne sier videre at når det ikke er påvist noe lovbrudd er det heller ikke grunnlag for riksrett. Det er mildt sagt juridisk kontroversielt. Det tredje argument er at dette er en politisk prosess, satt i scene av hevngjerrige demokrater aldri har godtatt valgnederlaget i 2016. Det er en avledningsmanøver.

New York Times offentliggjorde mandag utdrag fra Boltons upublisert bokmanus. Bolton skriver at han i et møte med presidenten i august tok opp sin uro over at 391 millioner dollar i militær støtte til Ukraina var blitt satt på vent. Trump skal da sagt at han ikke ønsket å gi noen assistanse før Ukraina hadde utlevert alt de hadde av materiale om Biden. I dag benekter Trump at han sa dette.

Men Bolton er ikke er en del av opposisjonen, som Trump mener består av venstreradikale som driver heksejakt på ham. Bolton representerer en høyrefløy av nykonservative hauker i det republikanske parti. Det er ikke like lett for republikanerne å diskreditere ham, selv om Trumps mest trofaste støttespillere forsøker.

Demokratene brukte tre dager i Senatet i forrige uke på å bygge sin sak mot Trump, basert på en lang rekke vitner, tidslinjer og presidentens egne uttalelser. Men de manglet vitnemål fra sentrale personer i Trumps indre krets.

Årsaken er at Det hvite hus ga i høst ga ordre om at sentrale medarbeidere ikke på noen måte skulle bidra i riksrettssaken. De ville heller ikke frigi dokumenter som demokratene ba om. Etter først å ha motarbeidet granskingen klager Det hvite hus i dag over at etterforskningen er mangelfull.

Biden nektet å vitne i Representantenes hus, men er åpen for å forklare seg for riksrett i Senatet. Selv republikanere som har lukket ørene for alt som til nå er sagt, kan ikke overhøre hva den nasjonale sikkerhetsrådgiver sier. At Boltons versjon er blitt kjent øker muligheten for at han, og kanskje flere vitner, vil bli innkalt. Det eneste som må til er at fire republikanske senatorer ønsker det.

Utdragene fra Boltons bok gir et innblikk i hva vi kan vente hvis han får vitne i riksrettssaken. Det kan underbygge demokratenes påstand om at militær hjelp til en alliert i konflikt ble brukt som et pressmiddel for å få Ukraina til å etterforske en politisk rival, presidentkandidat Joe Biden. Dette er kjernen i riksrettssaken.

Trump har i flere måneder sagt at det ikke var quid pro quo, noe for noe, i forhold til Ukraina. At den militære støtten ble holdt tilbake hadde ikke noe å gjøre med at Trump samtidig ba president Volodymyr Zelenskyj om å gjøre ham en tjeneste: Å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Russland infiltrerte valget i 2016. De ønsket at Donald Trump skulle bli president. Men Trump hevder, uten dokumentasjon, at det i stedet var Ukraina som gikk demokratenes ærend. Dette er en velkjent konspirasjonsteori som Vladimir Putin deler, og som Trump fremmer, i strid med amerikanske sikkerhetstjenesters konklusjoner.

Publisert: 27.01.20 kl. 20:56

