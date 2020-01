Demokratenes leder i Representantenes hus undertegnet riksrettspapirene i kongressen natt til torsdag. Foto: SHAWN THEW / EPA

President for riksrett

Natt til torsdag vedtok et flertall i Representantenes hus i den amerikanske kongressen at USAs 45. president, Donald Trump, skal stilles for riksrett, tiltalt for maktmisbruk og for å ha motarbeidet etterforskning av saken. Det er tredje gang en amerikansk president er gjenstand for en slik sanksjon, som er det amerikanske konstitusjonelle alternativet til parlamentarismens mistillit. Riksrett er en politisk og ikke en juridisk prosess, og utfallet bestemmes i praksis ikke av lovforståelse, men av politisk overbevisning og/eller taktiske hensyn. Begge de to presidentene som tidligere er blitt stilt for riksrett, Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999, ble frikjent i Senatet. Det er det mest sannsynlige utfallet av riksretten mot Trump også, så lenge den politiske sammensetningen er som den er.

Men på et viktig område pløyer riksretten mot Trump ny grunn, sammenlignet med hans to forgjengere. Ingen av dem satset på gjenvalg etter prosessen. Andrew Johnoson ble ikke renominert til valget senere samme år. Bill Clinton var inne i sin siste periode allerede og gikk av to år etter at riksretten startet som en av USAs mest populære presidenter noensinne. Trump blir dermed den første presidenten som søker gjenvalg etter å ha vært gjennom en riksrettssak. De av hans demokratiske motstandere i kongressen som er motivert av taktiske hensyn håper utvilsomt på at prosessen i seg selv skal virke destabiliserende på presidentens politiske fundament og også påvirke hans noe ustabile oppførsel i en grad som virker ødeleggende for hans vinnersjanser. Tilhengerne, og mange av hans strateger håper og regner med at riksretten vil konsolidere hans stilling: Den er i mange henseender en bekreftelse på det Trump har hevdet hele veien, at hans politiske motstandere aldri har akseptert at han vant valget.

Uansett hva man måte mene om Trumps og hans politikk er det ikke noen gunstig situasjon for verden for øvrig at lederen for verdens største militærmakt blir stilt for riksrett. Det bidrar til økt ustabilitet og uforutsigbarhet i en administrasjon som allerede er altfor preget av begge deler. Uansett hva man måtte mene om Trump er det derfor å håpe at prosessen går raskt og etter forholdene smertefritt og at amerikanerne kommer i gang med den prosessen som er bet egnet til å kvitte seg med en folkevalgt leder på: Ved et demokratisk valg.

