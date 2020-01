Foto: Roar Hagen

Stilling ledig i Tyskland

Arbeidsledigheten er den laveste på 40 år. Men likevel fusker den tyske økonomiske motor. Myndighetene vil ha høyere innvandring fra land utenfor EU for å holde hjulene i gang.

-Wir schaffen da. Vi klarer det. Det var forbundskansler Angela Merkels berømte ord under migrasjonskrisen i 2015.

Den mest kontroversielle avgjørelse Merkel har tatt i sin regjeringstid var å holde grensen åpen da andre la ut piggtråd og bygde murer. I årene 2015 og 2016 mottok Tyskland langt over en million flyktninger og asylsøkere i 2015/16.

Og på et vis har Tyskland klart det, slik Merkel sa. Det siste tiåret har tysk økonomi vokst hvert eneste år. Det er den lengste sammenhengende vekstperiode siden Tyskland ble gjenforent i 1990. Arbeidsledigheten er helt nede på 3,1 prosent, som er lavere enn Norge, USA og nesten alle andre industrialiserte land.

De som mener det motsatte, at Tyskland ikke klarer det, kan vise til at arbeidsledigheten er nesten tre ganger høyere blant innvandrere enn i befolkningen forøvrig. Og at velferdsytelsene til asylsøkere og folk fra andre EU-land nesten er blitt fordoblet på 12 år.

Innvandringen har splittet Tyskland, polarisert debatten og ført til økende oppslutning om det høyrenasjonale partiet Alternativ for Tyskland (AfD). De er nå representert i alle landets 16 delstatsforsamlinger.

Virkeligheten er at Tyskland for lengst blitt en flerkulturell nasjon. En av fire tyskere er enten en innvandrer eller et barn av en innvandrer. Merkel sa i fjor at Tysklands fremtid er avhengig av en vellykket innvandring og integrasjon.

I 2019 stanset den økonomiske veksten nesten helt opp. Landet unngikk såvidt en resesjon med en vekst på bare 0,6 prosent. I dag er antallet asylsøkere kraftig redusert i forhold til for fire, fem år siden. Nå vil myndighetene gjøre det mye enklere for utlendinger, fra land utenfor EU, å finne arbeid i Tyskland. På et toppmøte i kanslerens kontor med politikere, næringslivsledere og fagforeninger nylig var det enighet om en rekke tiltak for å øke arbeidsinnvandringen.

-Vi må blitt oppfattet som et land som er åpent mot verden. Vi er ikke de eneste som ser etter kvalifisert arbeidskraft. Det er stor konkurranse på dette felt, sa Merkel.

I tredje kvartal 2019 var 1,36 millioner stillinger ubesatt på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Innenfor EU er det fri flyt av arbeidskraft, men Tyskland vil åpne hele arbeidsmarkedet for søkere fra andre land. Arbeidssøkere kan komme til Tyskland, selv om de ikke har fått et jobbtilbud. Når arbeidsgivere ansetter en utenlandsk arbeider trenger de ikke lenger å dokumentere at det ikke fantes tyske søkere til jobben.

En av de ledende politikerne i Det fridemokratiske parti (FDP), Christian Dürr, skrev i en kommentarartikkel i Die Welt at Tyskland trenger 500 000 innvandrere hvert år. Det skal veie opp for lave fødselstall og en aldrende befolkning.

Økonomen Herbert Brücker sier at antallet yrkesaktive vil falle med 40 prosent innen 2060 uten innvandring. For å opprettholde dagens sysselsetting mener han at Tyskland bør ta imot 400 000 innvandrere hver år.

Men selv om regjeringen gjerne fremhever det som går bra i integreringsarbeidet, finnes det åpenbare utfordringer. Myndighetene vil ha bedre språkopplæring og stille tydeligere krav til elevers tyskkunnskaper. De vil styrke arbeidet for å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet. Av kvinner uten arbeid i Tyskland utgjør innvandrerkvinnene 50 prosent.

For tyskere flest betyr ikke lavere vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) at jobbene deres blir mer utrygge eller at de risikerer lønnsnedgang. Men i enkelte viktige sektorer er det store problemer. Bilprodusentene sysselsetter i dag 800 000 mennesker. Ytterligere tre millioner arbeidsplasser er avhengige av direkte eller indirekte avhengige av denne industrien.

De store bilgigantene, som er svært viktig for tysk eksport, sliter tungt med sviktende salg i Kina. De står samtidig midt i en krevende omstillingen fra å produsere bensin- og dieselbiler til elbiler. De kutter på arbeidsstyrken for å investere i ny teknologi.

I 2021 blir det en ledig stilling som kansler. Merkel går av etter fire sammenhengende perioder som landets leder. Hun leder en regjeringskoalisjon av kristeligdemokrater og sosialdemokrater. Det er en ulykkelig union, presset frem av politisk nødvendighet og ikke av fri vilje.

Mens oppslutningen om de to regjeringspartiene faller, vokser De grønne og det høyrenasjonalistiske Alternativ for Tyskland (AfD) i popularitet. Ingen vil samarbeide med AfD. Alt tyder på at De Grønne kommer i regjering etter neste valg, trolig sammen med kristeligdemokratene.

Publisert: 20.01.20 kl. 07:15

