En syltynn regjering står igjen

Regjerings-exiten må være sur både for Erna Solberg og Siv Jensen.

Det var ikke et nyttårsforsett, denne slankingen. For hverken Siv Jensen eller Erna Solberg ønsket det skulle ende slik.

Men det gjorde til slutt tilstrekkelig med folk i Frp.

Det er ikke akkurat en robust regjering som står igjen etter at Frp går ut av regjering. Den nye Solberg-regjeringen har bare 61 representanter bak seg i Stortinget, Høyres 45 og åtte hver for KrF og Venstre.

Dette er skrantent. Fremover skal Erna Solberg og hennes regjering søke støtte fra sak til sak hos de andre partiene i Stortinget.

Dermed blir det mer spennende å henge på Stortinget fremover. Nå er lite forhåndsbestemt. Det blir en ny arbeidshverdag for Erna Solberg.

Hun skal også erstatte Frps syv statsråder i regjering.

Se oversikt: Disse skal ut

Solberg bør først og fremst fjerne noen av statsrådspostene. Her er opplagte valg postene som digitaliseringsminister, eldreminister og beredskapsminister, som var opprettet for at alle partier skulle få sine folk inn.

Høyre vil nok ha både finansministeren og samferdselsministeren, og Venstre og KrF kan ikke regne med mer enn en post hver. Abid Raja har for lengst trukket kølapp. Men det spørs om hans nummer blir lest opp.

Sylvi Listhaug om Frp-exiten: «Ga tydelig beskjed»

Det aller mest spennende er hvem som tar over etter Siv Jensen.

Her kan Høyres Henrik Asheim være en aktuell kandidat, både fordi han har vært statsrådsvikar tidligere og fordi han er leder av finanskomiteen på Stortinget.

Også Ine Marie Søreide Eriksen er blant Høyres sterkeste kort. Hun kan tenkes å bli omplassert i en slik rolle. Og KrF tar nok mer enn gjerne over jobben som utenriks- og bistandsminister. Også den jobben bør slås sammen til en post.

Og Solberg-regjeringen vil hangle videre. Det har vært mye krangling og flauheter i regjeringen det siste året. Likevel, når det en gang skal oppsummeres, vil sikkert konklusjonen være at Solberg-regjeringen ble en langt større suksess enn mange spådde. For første gang ble Frp tatt inn i varmen. Og de ble sittende i nesten to perioder.

Også fremover forventer nok Erna Solberg støtte fra Frp i Stortinget.

Men om Frp og andre i opposisjonen blir sure nok, kan de slå seg sammen og felle regjeringen Solberg.

Det som stopper dem, er at Frp ikke ønsker å få skylden for å sette inn en Jonas Gahr Støre-ledet regjering.

På den annen side vil det vært en fordel for Frp med Ap i regjering, slik at de frem mot stortingsvalget i 2021 kan drive valgkamp mot «sosialistene» i Ap.

Og det er neste års valg alt dette overordnet handler om. Frp har mye å vinne på å gå ut nå.

De siste årene må det ha gjort ekstremt vondt for Frp å sitte i regjering. På utsiden har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vasset i proteststemmer med Frp-stempel på.

Nå er det over.

Og i startposisjon står Slagsvold Vedum og Sylvi Listhaug. Begge er like kvasse. Dette blir formel 1.

