ALDRI GLEMME: – Jeg håper mine barn skal være med på å få slutt på hatefulle ytringer mot minoriteter. Vi må lære av historien, skriver kronikkforfatteren. Foto: PRIVAT

Debatt

Gjør Auschwitz-reisene gratis!

Alle elever bør lære mer om Holocaust på ungdomsskolen. Som mor til en datter som dro til Auschwitz, ønsker jeg at reisene til konsentrasjonsleirene blir gratis.

Nå nettopp

NOSHIN SAGHIR, skribent, mor til to tenåringer

I dag er praksisen høyst ulik mellom norske ungdomsskoler: Noen skoler legger det til rette for at elevene i 10. klasse får reise til konsentrasjonsleirene, men de færreste elever får et slikt tilbud.

Våren 2019 øremerket Stortinget 15 millioner kroner årlig til skoleturer til leirer som Auschwitz og Birkenau i Polen samt til Sachsenhausen og Ravensbrück i Tyskland. Men det holder ikke at noen få utvalgte elever får disse turene. Reisene til dødsleirene burde være obligatorisk for alle. Spesielt nå som vi har så få tidsvitner igjen, samtidig som løgner og konspirasjonsteorier om Holocaust spres på internett.

Seks millioner jøder ble drept av nazistene under andre verdenskrig, de fleste i slike leire, i tillegg til hundretusener med rom-bakgrunn. Over 700 jøder ble sendt på skip fra Norge til Auschwitz etter at de ble arrestert av norske politimenn.

I dag må foreldre og elever selv ta initiativ til reisene til leirene i Polen og Tyskland. De må dekke utgiftene selv, noe ikke alle familier har råd til. Den statlige støtten dekker nemlig bare maksimalt en tredjedel av reiseutgiftene. Mange elever samler penger til reisen, med organisasjoner som Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, gjennom dugnad som loddsalg.

Allerede i 2014 kom følgende frem i NRK: «Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser er lei av kaoset i skolene rundt kunnskapsreisene for elever til de tyske konsentrasjonsleirene fra andre verdenskrig. Hun ber politikerne gripe inn i reiserotet.»

I 2020 er det ikke noe bedre. Kun et mindretall av norske elever får disse reisene, som tar tre-fire dager hvis man tar fly til Krakow og så drar videre til Auschwitz/Birkenau. Det kan koste opptil ti tusen kroner per elev å reise dit, og for mange familier blir dette dyrt. Men det kan bli enda dyrere for samfunnet vårt hvis vi ikke gjør dette til et tilbud for alle.

Derfor foreslår jeg at alle ungdomsskoler arrangerer tur til nazistenes konsentrasjonsleirer – som et obligatorisk og gratis tilbud. Har vi råd til at elever flest ikke får tilbud om denne lærerike turen mot jødehat? Nei. Reisene gir et sterkere inntrykk enn alt pensum om andre verdenskrig.

For to år siden reiste datteren min til Auschwitz da hun gikk i 10. klasse. Dette ga henne et dypt inntrykk, som vil sitte i henne livet ut. Hun forteller at hun så at det var haugevis av hår og gulltenner av jøder som var samlet der. Det var grusomt for henne å se hvor onde mennesker kan være mot andre. Hva som kan bli resultatet når hat får vokse.

Neste høst skal sønnen min på kunnskapsreise til Polen. Han og 10.-klassen drar til Krakow, Auschwitz og Birkenau, med fly og Aktive Fredsreiser. Turen koster cirka 8.400 kroner per elev. Min sønn har solgt lodd som del av dugnaden til reisen. Det er mange engasjerte elever og foreldre på vår skole som jobber på spreng for at denne turen skal bli mulig.

Men det er ikke så engasjerte foreldre og elever overalt. Hva med de klassene der ingen tar initiativet? Muligens er det disse elevene som trenger slike reiser mest. Derfor bør denne turen være obligatorisk for alle.

Jeg skulle ønske at jeg også hadde dratt på en slik tur med klassen min da jeg gikk på skolen. Men nå er jeg mest glad for at barna mine får oppleve dette, og jeg vil at alle barn skal få samme mulighet. Turene er viktige for å unngå samfunn med hat mot jøder og andre minoriteter. Jeg tror slike turer kan forebygge terrorangrep. Norge må ikke oppleve et nytt terrorangrep.

Muslimsk ungdom er selv en minoritet, og de vil ha spesielt mye å lære av denne turen. Slik lærer barna at vi må stå sammen og ikke hate andre minoriteter. Dette vil lære dem å bekjempe fordommer i egne kretser. Mens barn uten minoritetsbakgrunn vil ha mye å lære av å se hva hat mot minoriteter kan føre til.

Reisene til konsentrasjonsleirene kan gjøres med buss eller fly. De obligatoriske reisene kan legges på våren i niendeklasse eller på høsten i tiendeklasse. Skolene kan sette av fire dager til disse turene. Norge kan slik bli et forbilde for andre land i Europa.

Barna mine har vært heldige og fått fri for å reise til Polen. Men dette gjelder ikke alle. Derfor bør kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) nå sikre at alle ungdomsskoler arrangerer slike turer. Reisene kan ses som en del av samfunnsfag- og historietimene, samt som en språkreise også.

En rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi, 2015) viser at norske muslimer ikke har mer skepsis til personer med jødisk tro enn det kristne og humanister har: «Blant innvandrere fra muslimske land og norskfødte barn av innvandrere, er det færrest som er skeptiske til jøder,» skriver IMDi.

Mens holdningsundersøkelsen fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters (HL-senteret, 2017) viser at det ikke er mer antisemittisme blant norske muslimer enn blant norske kristne, slik idéhistoriker Dag Herbjørnsrud har påpekt. Forsker Christopher Bratt skal nå gå inn i HL-rapporten for å se om den er blitt presentert riktig.

Rapportene bør ikke bli noen hvilepute for noen, tvert imot: Når nivået på antisemittisme er omtrent det samme hos flere grupper, blir det også lettere å kjempe sammen mot fordommene. For vi trenger ikke mer splid. Vi trenger reiser som forebygger hat.

Norge gikk foran med «Fredens Ring» i 2015, da unge norske muslimer skapte en solidaritetsring rundt synagogen i Oslo som et svar på ekstremisters angrep på jøder. Tiltaket skapte oppmerksomhet verden rundt. Norske muslimer flest har ikke noe imot våre jødiske medborgere. Tvert imot. Vi ønsker å beskytte dem. Vi er sterkere sammen.

Jeg håper mine barn skal være med på å få slutt på hatefulle ytringer mot minoriteter. Vi må lære av historien. Og det har vi mulighet til ved å sende alle 10.-klassingene våre på kunnskapsreiser til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland.

Publisert: 02.02.20 kl. 12:14

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser