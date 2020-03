Kommentar

Ikke «bare de gamle» som dør

Av Anders Giæver

Det er ikke bare eldre mennesker som dør av coronaviruset. Og selv om de eldre er overrepresentert, så er det ikke «bare».

Skavlan på lørdag på TV 2: «Heldigvis dreper dette viruset i prinsippet bare gamle folk. Og det skal vi være takknemlige for», sa Agnes Wold, overlege og professor i klinisk bakteriologi ved Göteborgs Universitet – og en av de fremste forsvarerne av den kontroversielle svenske metoden.

Uttalelsen kom tilsynelatende litt umotivert mens hun snakket om hvor skadelig selve coronaviruset er. La meg derfor tolke henne i beste mening:

Wold mener at det er bra at viruset først og fremst rammer en spesiell gruppe. For det gjør det lettere å begrense dødsfallene, ved å skjerme mennesker i risikoalderen i stedet for å måtte skjerme hele befolkningen.

Det er slik de har valgt å gjøre det i Sverige, i motsetning til Norge.

Og likevel er det en vond uttalelse fra en myndighetsperson.

For det første er det ikke bare «gamle folk» som dør. Og selv om eldre mennesker er overrepresentert, så er det ikke «bare».

Det siste er det viktigste. For argumentet kjøres igjen og igjen i sosiale medier:

«Vi har stoppet verden for å redusere dødstallene blant åtti- og nittiåringer som er syke allerede».

«Flere mennesker kommer til å dø av tiltakene enn den prosenten eldre mennesker med livsstilssykdommer som nå skal reddes ved at økonomien går over ende».

Det er behagelig for oss som er under 70 og som så langt har vært heldige nok til å unngå alvorlige helseproblemer, å tenke at dette bare er en vanlig lungebetennelse av type som tar livet av et par tusen eldre mennesker hvert år.

Men dette er ikke en vanlig lungebetennelse.

Vi vet hvordan vi håndterer vanlig lungebetennelse, helsevesenet er skodd for det.

Vi vet lite om hvordan corona-sykdommen vil utvikle seg.

Vi vet ikke hvilke senskader den vil gi.

Vi vet at mange har dødd etter store lidelser.

Vi vet at den ikke «bare» rammer eldre mennesker.

For mennesker over 70 år med en såkalt «underliggende sykdom» – hjerteplager, diabetes, lungesykdom, kreft eller høyt blodtrykk – er det brutalt å høre friske mennesker, igjen og igjen, besvære seg over at samfunnet skal bruke ressurser på å gi dem den tryggheten alle til nå har kunnet ta for gitt.

Jeg aner ikke om det er den svenske eller norske modellen som vil redde flest liv, redusere flest helseskader eller ta best vare på økonomien til slutt.

Men jeg er glad jeg bor i et land hvor ingen fra helsemyndighetene uttaler seg slik på landets største talk show. Og jeg håper denne typen argumentasjon ikke vil sive inn i det offentlige ordskiftet når alt er blitt litt verre og prioriteringene er litt tøffere om et par måneder.

Publisert: 29.03.20 kl. 19:15

