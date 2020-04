Foto: Roar Hagen

Debatt

Det er viktig at flest mulig bor godt, for hjemmet er i sentrum for vår hverdag

Vekkerklokken ringer som vanlig. Bortsett fra at det er litt senere enn vanlig. Vi koker kaffe som vanlig. Bortsett fra at to kopper er erstattet med to kanner. Vi går ut døra for å gå til jobb som vanlig. Bortsett fra at vi ikke går til t-banestasjonen, men en lengre runde i nabolaget. Vi låser oss inn på kontoret og starter arbeidsdagen som vanlig. Bortsett fra at det ikke er i Øvre Vollgate eller Tollbugata. Vi er hjemme.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TONJE ROCK LØWER, Kommunikasjonsdirektør Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Mannen min jobber for de som står i fronten for coronakrigen – sykepleierne. Det er innenfor helsevesenets fire vegger det viktigste skjer om dagen. Der reddes det liv. Men for de aller fleste av oss, skjer alt annet innenfor husets fire vegger. I hjemmet. I boligen. Og boligpolitikk er min jobb. Fra hver vår etasje i vårt eget hjem jobber vi med de to viktigste rammene for folks liv om dagen. Helsevesenet og boligen.

For sjelden har vel boligen vært så til de grader i sentrum for familienes liv. Vi er hjemme. Voksne har hjemmekontor. De minste barna leker hjemme. De største barna har hjemmeundervisning. Studentene har kommet hjem igjen og har hjemmeforelesninger. Vi spiser alle måltider hjemme. Vi møter ikke venner, men treffes på Skype hjemme fra sofaen. Nå er det påskeferie, den skal vi også tilbringe hjemme.

les også Politiet rykket ut til meldinger om støy landet rundt: – Håper alle tar del i dugnaden

Jeg er så heldig at jeg har mange gode barndomsminner fra jeg var liten. Også når jeg var syk og måtte holde meg hjemme. Det fører meg tilbake til minner fra barndommen hvor det er ett bilde som er svært tydelig. Som et fotografi. Det er meg selv, sittende i en brei vinduskarm i et stort vindu med utsikt over Myrløkka i Kongsberg. På fanget har jeg er diger bolle stapp full av forskjellige knapper. Et eldorado for ei lita jente med mye fantasi.

I den samme stua har mamma keramikkutsalget sitt, mens verkstedet har inngang ved sandkassa mi. På fjellsiden over, har mamma malt bisonoksen som fant sølvet i Kongsberg i 1623. Folk kommer og går, og mange kjøper kunsten hennes. Pappa har fast jobb på Kongsberg Våpenfabrikk, og rusler til mørkerommet sitt hver morgen. Eller for å gjemme seg under en svart duk, knipse bilder via en lang snor i venstre hånd, og blitslampen høyt hevet i høyre hånd. Huset vårt var lite, sjarmerende og føltes veldig trygt for ei lita jente. Mitt barndomshjem.

Hjemmet er stedet for trygghet. Men hjemmet er dessverre også stedet for utrygghet. Det tenker jeg mye på i disse dager da familier settes på en samværsprøve mange ikke har vært i nærheten av tidligere. Ikke alle har det bra ved å være «innesperret» i egen bolig. Det fører meg inn på det jeg jobber med. Boliger.

Det er så viktig at flest mulig bor godt, for det er boligen som er i sentrum for vår hverdag. Det er viktig at unge kommer seg inn på boligmarkedet til en pris de kan leve med. Det er viktig av at spesielt barnefamilier har mulighet til å bo romslig. Det er viktig av å ha trivelige boområder. Det er viktig med boliger som slipper inn lys og har luft rundt seg. Det er viktig at flest mulig faktisk har en bolig. Det er der vi lever våre liv. Det er der vi lager nye liv.

Situasjonen nå utfordrer oss på mer enn bare smittebegrensning. Den setter oss også på store prøver ved å være tett sammen over tid - innenfor husets fire vegger. Ikke alle klarer det. Ikke alle har omgivelser rundt seg som gjør det mulig.

Boligens betydning for velferden må derfor ikke undervurderes. For boligpolitikk handler ikke bare om bolig. Det handler egentlig om store deler av vårt liv, og bør inn i alle politikkområder. Velferdspolitikk. Finanspolitikk. Familiepolitikk. Eldrepolitikk. Integreringspolitikk. Kommunalpolitikk. Slik kunne jeg fortsatt. Det handler om bolig. Det handler om hjemmet. Det handler om rammen for livet.

Tonje Rock Løwer er kommunikasjonsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Publisert: 12.04.20 kl. 09:09

Les også

Mer om Coronaviruset Koronaviruset Bolig

Fra andre aviser