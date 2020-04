HOLD UT: – Regjeringen må ikke la seg presse til å gi opp målet om å stoppe epidemien, skriver kronikkforfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes

Sterkere tiltak, ikke lettelser

Regjeringen vurderer nå ulike tiltak for deler av Norge. Vi mener lettelser i tiltakene, basert på tilsynelatende lave smittetall i noen deler av landet, er feil vei videre.

HANS FLAATTEN, overlege dr. med., spesialist i anestesiologi, Bergen

MADS GILBERT, overlege dr.med, spesialist i anestesiologi, Tromsø

GUNNAR KVÅLE, professor em. dr.med, Bergen

DAG SVANÆS, professor dr.philos, Trondheim

DAG JACOBSEN, overlege dr.med, spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, Oslo

Derimot – innfører vi strengere tiltak nå, kan vi trolig unngå den vonde og dramatiske utviklingen vi ser i Italia, Spania, UK og USA. Det er nesten ikke så vi tror våre egne øyne når vi ser de store tapene av menneskeliv, kaostilstander i helsevesenet og utmattede helsearbeidere.

Alle aldre rammes. Som i Norge er flertallet av covid-19-pasientene som trenger intensivbehandling, yngre enn 60 år, og om lag halvparten av de sykeste har ikke andre, underliggende sykdommer. Mange av de som trenger intensivbehandling i Norge, overlever. Hvis den begrensede intensivkapasiteten vår overskrides, risikerer vi flere dødsfall.

Flere enn 100 leger, sykepleiere, ambulansearbeidere og andre faggrupper har dødd så langt, i alle aldre. Mange steder har mangel på tilstrekkelig kvalitets-smittevernutstyr bidratt til unngåelige tap av menneskeliv. To måneder etter WHO erklærte internasjonal covid-19-krise, nød-importerer fortsatt våre helsemyndigheter kritisk viktig smittevernutstyr til norske helsearbeidere. Sykepleiere i frontlinjen fortviler. Hvis tiltakene slippes opp vil strømmen av covid-19 pasienter igjen øke – til enda større belastning på våre helsearbeideres skuldre. Hvis denne børa blir for tung, svikter behandlingstilbudet også for andre sykdommer.

Vi har for få sykehusressurser, langt færre intensivsenger enn påstått, kritisk mangel på intensivsykepleiere og for få respiratorer. Beredskapen har ikke vært dimensjonert for en slik krise – ikke i noe land. Den medfølgende underkapasiteten i helsevesenet er også en viktig grunn til å innføre enda sterkere tiltak nå. Nå rekker vi gradvis å utbygge denne kapasiteten fordi vi ikke får «alt i fanget» på en gang.

Innfører vi enda kraftigere smitteverntiltak for hele befolkningen nå, i en ganske kort periode, vil kostnadene trolig være mindre enn hvis inngripende tiltak må vare i mange måneder.

Etter vårt syn må Norge:

Beholde alle tiltak som allerede er iverksatt

Stenge alle butikker utenom dagligvarer og apotek, som i Danmark

Innføre ytterlige begrensinger i reisevirksomhet

Øke testing, forsterke sporing av smittekontakter og gjennomføre streng oppfølging med faktisk isolasjon av smittede og kontakter

Tilby frivillig testing av alle med luftveisinfeksjoner eller andre symptomer på covid19-infeksjon for å identifisere en større del av dem som er smittet

Vi mener slike innstramminger vil bidra til å «slå ned» covid-viruset og samtidig bidra til at flere forstår alvoret og følger pålegg og anbefalinger.

Gjørv-rapporten analyserte 22.07.11 og understreket viktigheten av at ledelsen i en krise har evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe nye tiltak hvis resultatene av tiltakene er utilstrekkelige. Regjeringen skal ha ros for å klargjøre ansvar og etablere strenge mål. I den nye fasen av epidemien er det nå helt avgjørende at de opprettholder og forsterker virksomme tiltak, ikke trapper ned. Regjeringen må ikke la seg presse til å gi opp målet om å stoppe epidemien. De må følge på med tiltak som ytterligere reduser smittespredningen, så vi når en R under 0,9 i Norge, slik målet ble definert på pressekonferansen 24. mars.

Målet vårt er å redde liv, redusere lidelse, bevare helsevesenet og samtidig dra nytte av det pågående arbeidet med utviklingen av ny vaksine og nye medikamenter for effektiv behandling.

Midlene er at alle tar ansvar for seg selv - og dermed for alle andre - og gjennomfører tiltakene som vi vet nytter! Regjeringen må samtidig stramme, ikke slakke på tiltakene. Hold avstand, hold ut, hold sammen!

Resultatet av vår nasjonale dugnad er å stoppe epidemien, redde liv og redusere lidelse.

Bivirkningene av tiltakene kjennes på kroppen av oss alle – både på økonomi, utdanning og helse.

Dette er den store krisen for vår generasjon i Norge. Vi har sluppet krig, genocid og samfunnskatastrofer. Prisen vi nå betaler er akseptabel for «å stå han av».

Publisert: 06.04.20 kl. 13:05

