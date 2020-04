SOLIDARITET: – Skal den nåværende trenden snus, og de unges fremtid sikres, må vi eldre vise solidaritet med kommende generasjoner, skriver kronikkforfatterne. Foto: Skift

Debatt

Etter pandemien må de eldre vise solidaritet med de unge

De unge viser solidaritet med de eldre i coronakrisen. Vi eldre må gjengjelde tjenesten når krisen er over, og trusselen fra klimakrisen er like reell.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BJØRN KJÆRAND HAUGLAND, adm. dir. i Skift – Næringslivets klimaledere

JENS ULLTVEIT-MOE, styreleder i Skift – Næringslivets klimaledere

De eldre er mest utsatt for sykdommen COVID-19. Heldigvis for dem har det norske samfunnet vist solidaritet, ved at de yngre generasjonene har valgt å følge helsemyndighetens råd om sosial distansering. Så langt har vi i stor grad klart å holde coronaviruset unna sykehjemmene.

Konsekvensene av de strenge tiltakene som iverksettes for å kontrollere utbruddet, vil derimot kjennes best av unge permitterte arbeidstakere. De kan slite med å komme seg inn i et tungt arbeidsmarked på andre siden av krisen, og kjenne det på sin privatøkonomi i lang tid fremover.

De betaler altså en tredobbel pris – sin frihet og lommebok nå, og deretter sine økonomiske fremtidsutsikter. Likevel ser vi dem ikke klage høylytt om hytteforbud, tap av undervisning, avlyst russetid og midlertidige permitteringer. Blir influencerne tatt for festing, så legger de seg langflate fremfor å akke seg.

les også Frykter at ungdom gir blaffen i de eldre

Det er en ubalanse her. For samtidig som de unge ofrer seg for de eldre, er hele livsgrunnlaget til de kommende generasjonene fortsatt truet av klimakrisen. Verdensøkonomien henger uløselig sammen med dette livsgrunnlaget. Uten en biosfære som er levelig for floraen og faunaen vi har igjen, vil heller ikke økonomien blomstre på lang sikt.

Skal den nåværende trenden snus, og de unges fremtid sikres, må vi eldre vise solidaritet med kommende generasjoner. Vi må godta at den politiske agendaen snus mot en mer radikal og inngripende tilnærming til klimakrisen. Det kan sitte langt inne hos mange. Eldre er oftere mer konservative og skeptiske til god klimapolitikk. I en tid der varslede kriser blir stadig mer truende, er det på høy tid å legge dette fra seg.

Både pandemien og dens økonomiske konsekvenser er kortsiktige sammenlignet med klimakrisen. Pandemien går over, det gjør ikke klimakrisen før vi har hatt netto negative utslipp av CO₂ i mange tiår. Artene vi mister på veien kommer ikke tilbake. Korallrevene vokser ikke frem igjen i et surt hav. Metanen og karbondioksiden som siver ut av bakken når isen smelter, kan vi ikke stoppe så lenge temperaturen øker. Vippepunktene kan ikke tippes tilbake.

les også Hva kan vi lære av samfunnsdugnaden mot corona i et klimaperspektiv?

Dette vet vi innenfor enhver rimelig tvil. Fysikken, kjemien og biologiens lover ligger bak prediksjonene av klimakrisen, og de er nådeløse. Ja, det er forskjellige sannsynlige scenarioer utfra hva vi får til av utslippskutt, sirkulære verdikjeder og vern av natur, men vi vet at alle plausible scenarioer er veldig alvorlige.

På vegne av de eldre, i solidaritet med de unge må vi nå bruke coronakrisen til å sette fart og retning på grønn omstilling av næringslivet og etablere en «Green Deal» for Norge. Vi sitter med makten og styrer både politikken og næringslivet. Vitenskapen er krystallklar og vi har ansvaret for at vi unngår å styre samfunnet mot klimastupet.

Publisert: 22.04.20 kl. 13:27 Oppdatert: 22.04.20 kl. 13:46

Mer om Coronaviruset Klima Generasjon Eldre Ungdom

Fra andre aviser