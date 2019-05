Leder

Et nødvendig skifte

Det viktigste denne helgen var å velge en idrettspresident som kan gjenreise tilliten til det organiserte idretts-Norge. Det tror vi idrettstinget har klart.



Nå nettopp







Berit Kjøll vant knepent kampen om å bli ny idrettspresident. To stemmer avgjorde utfallet i hennes favør. I den siste runden sto det mellom Kjøll og tidligere Røde Kors-president Sven Mollekleiv. Begge de to finalekandidatene var gode alternativer. Både Kjøll og Mollekleiv ville representert en helt nødvendig fornyelse.

Sittende idrettspresident Tom Tvedt ble slått ut allerede i første valgomgang. Det forteller mye om frustrasjonen som har rådet i idrettens organisasjoner de siste årene at Tvedt ikke fikk det gjenvalget han ønsket.

les også Berit Kjøll valgt til ny idrettspresident med to stemmers overvekt

Deprimerende

De siste årene har for Idrettsforbundet vært preget av skandaler. Ett eksempel er idrettstoppenes pengebruk, og manglende åpenhet om disse forholdene. Et annet er den manglende evnen til å skjære igjennom raskt nok om Norges holdning, da striden om Verdens antidopingsbyrås (WADA) linje overfor Russland var på det mest betente.

Det er foruroligende og deprimerende når det er disse sakene Idrettsforbundet først og fremst har blitt forbundet med. Norske barn og unge fortjener bedre enn dette. Foreldre og andre voksne som steker vafler og bruker helg eller helg på å heie frem egne og andres barn fortjener bedre.

les også En annen dans i NIF: Virvelvindens valgmagi!

Alle velkommen

Idrett er noe av det som binder Norge sammen. Vi jubler sammen når våre utøvere gjør det bra, og fortviler sammen når det ikke går så bra. Vi får noe å snakke om over lunsjbordet eller på bussen. Idretten gir oss felles erfaringer - noe vi kan snakke om på tvers av det som skiller oss, i et stadig mer polarisert samfunn. Og ikke minst - den binder lokalsamfunn sammen.

Konkurranse er et selvsagt element i sport. Men det handler om mye mer enn dette. Idretten bør være en arena der alle skal føle seg velkommen. Et sted der unge mennesker kan finne seg til rette, også om de føler at de ikke lykkes i andre sammenhenger.

Trenger kulturendring

Vi ser også ofte at idretten kan være en integreringsmotor i det nye Norge. Barn og voksne med ulik bakgrunn møtes og blir kjent på og utenfor idrettsbanen. Dette har verdi langt utover sportsverdenen.

Det har vært behov for en kulturendring i store deler av idretts-Norge. En ny ledelse er en mulighet til å gjøre de rette tingene. Berit Kjøll står overfor krevende oppgaver. Vi kommer til å følge henne tett - og ønsker henne lykke til i den viktige jobben hun nå har påtatt seg.



Publisert: 26.05.19 kl. 18:43