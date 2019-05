Foto: OLI SCARFF / AFP

Boris leder løpet han neppe kan vinne

EU-valget denne uken kan være begynnelsen på slutten for Storbritannias statsminister Theresa May, og slutten på begynnelsen for Boris Johnson som hennes etterfølger.

Johnsons formelle lansering av seg selv som ny Tory-leder i et privat selskap før helgen, tok partiet på sengen. Timing betyr alt, også i politikken, og den barduse annonseringen av eget kandidatur har gjeninnsatt ham i det politiske spillet.

Hos de konservative sammenlignes troll-i-eske-stuntet med hasardspill der det vil stå om å vinne hele potten, eller tape alt.

I månedene som har gått etter at Boris Johnson måtte fratre som britisk utenriksminister – «avslørt som inkompetent», ifølge den konservative avisen The Times på lederplass – har summen av impulsive utspill og upassende kommentarer gitt partiets tidligere gullgutt en aura av desperasjon.

Selv om Johnsons navn har vært nevnt i rekken av potensielle utfordrere til ledervervet etter Theresa May, har forbeholdene vært mange.

I to ferske meningsmålinger nå i helgen er Boris Johnson imidlertid klar favoritt til å ta over både partiet og landet. Ifølge en undersøkelse blant De konservatives egne medlemmer, mener om lag fire av ti at Johnson bør bli neste leder.

At han nyter popularitet i medlemsmassen er ikke oppsiktsvekkende. Det er i selve partiapparatet, i parlamentsgruppen og i regjeringen Johnson anses som trøbbel: Han er ingen lagspiller, har ry på seg for å sette egne interesser foran partiet, og han vurderes som til dels illojal mot så vel konservativ ideologi som partiets politikk. På toppen av det hele har han falt i unåde hos brexit-forkjempere som nå mener at han kun brukte kampanjen for å posisjonere seg selv.

Men UKIP-grunnlegger Nigel Farages nye Brexitparti har endret alt. Han vil inn i EU-parlamentet, og har målinger fra skuffede brexit-velgere i ryggen som kan gi ham et solid fundament. Tory-parlamentarikere som ikke kan utstå Boris Johnson, kan utstå Farage enda mindre, og aller minst kan de utstå å miste egne seter i nasjonalforsamlingen ved neste valg. Mange ser Johnson som den eneste ubehøvlet nok til å hamle opp med Farage på hans eget språk.

Samtidig er det et sjansespill å satse på Boris Johnson. Han er ikke en samlende figur, hverken i partiet, eller landet. I Skottland sies det like ut, også fra det skotske Tory-partiet, at dersom Johnson velges, vil det være et tydelig startskudd. Ikke for en ny folkeavstemning. Men for løsrivelsesprosessen.

Historisk sett er gode målinger fra menige medlemmer på dette stadium et dødskyss. Det er parlamentsgruppen som til syvende og nominerer kandidatene til landsmøtet. Den som leder allerede nå, står som regel ikke på den endelige listen.

