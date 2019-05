Leder

Thexit

Snipp, snapp, snute – så var Theresa May ute.

Mindre enn 10 minutter siden







Brexit har krevd sitt andre offer. Det første var David Cameron. Tre år etter at Storbritannia stemte for å gå ut av Europaunionen, og snart to måneder etter at Brexit skulle funnet sted, er alt som før. Det konservative partiet er delt i to, og øyriket er fortsatt med i EU. De eneste som er ute, er britenes to siste statsministre. Den neste kan følge hakk i hæl.

les også Kommentar: Cameron: Trist teppefall

Theresa Mays regjeringstid var en sammenhengende fiasko, og endte som den måtte. Ingen statsminister i moderne tid har fått færre saker gjennom parlamentet. Det var ikke bare hennes feil. Men hennes avgang løser ingen ting. Det vil hennes etterfølger få merke. Vedkommende får jobben med å fullføre bruddet med EU, og lage nye ordninger for Storbritannias forhold til sitt største marked og nærmeste samarbeidspartner.

les også Gråtkvalt Theresa May går av som Storbritannias statsminister

Etterfølgeren får utdelt følgende kort: en skilsmisseavtale godkjent av EU, for øvrig den eneste EU vil akseptere, samt et parlament med nøyaktig samme styrkeforhold og partirepresentasjon som tre ganger har avvist Theresa Mays avtale. Vær så god: Tryll!

Om Theresa Mays korte regjeringstid var preget av uoversiktlighet, kuvendinger og fastlåste posisjoner, er det lite som tyder på at fortsettelsen vil bli særlig bedre. Hvis den neste Tory-lederen, som trolig velges i slutten av juli, er en brexit-hardliner, vil dette være en politiker som neppe synes et farvel uten skilsmissseavtale er noe stort problem. Kanskje snarere tvert om.

les også Hoder vil rulle i Storbritannia

Spørsmålet da er hvordan bruddet med EU skal håndteres, når et flertall i underhuset også har bestemt at Storbritannia ikke kan takke for laget uten en avtale som regulerer hvordan avviklingen av 40-årige bånd skal foregå.

Et nyvalg kunne løst floken. Eller en ny folkeavstemning, slik Theresa May selv foreslo i den ytterste time. Men neste leder av Det konservative partiet, følgelig også påtroppende statsminister, vil samtidig vite at det er ensbetydende med politisk selvmord. De upopulære konservative er for tiden fjerde, eller femte største parti, ifølge indikasjoner fra torsdagens EU-valg. Den som overtar etter May ville i så fall bli en moderne Lord Bath, statsministeren som kun fant én person som ville sitte i regjering med ham, og måtte søke avskjed før han var utnevnt.

les også Boris leder løpet han neppe kan vinne

Mye kan komme til å roe seg innad i Det konservative partiet når noen av de fremste intrigemakerne nå har fått det som de vil og selv kan begynne kampen om Tory-tronen. Det er imidlertid lite som tyder på at opposisjonspartiene tenker å legge til rette for en myk maktovertakelse i parlamentet. Labour har fått ferten av noe større.

Alt er en overgang, sa reven. Han ble flådd.

Publisert: 24.05.19 kl. 17:32