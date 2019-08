VALGKAMP: – Samtidig som Arbeiderpartiet tar steget til venstre, står bompengepartiet og vingler i midten. Et skifte krever en stemme til oss, skriver Høyres byrådlederkandidater i Oslo og Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Høyre-topper: – Oslo og Bergen fortjener et skifte

Når Ap heier Rødt og SV inn i valgkampen, sender de et tydelig signal til velgerne. Økte skatter, mer bompenger, mindre kunnskap i skolen og nedleggelse av gode private tilbud er bare begynnelsen. Det viser at vi trenger et skifte.

HARALD VICTOR HOVE, byrådslederkandidat Bergen (H)

EIRIK LAE SOLBERG, byrådslederkandidat Oslo (H)

Valget til høsten er viktig. Først og fremst er det viktig for barnefamiliene som nå risikerer at deres barnehage ikke åpner på grunn av Arbeiderpartiet. Det er viktig for våre eldre som risikerer å miste valgfriheten sin og ikke få flytte på sykehjemmet de ønsker seg – på grunn av Arbeiderpartiet. Og ikke minst er det viktig for alle de som sliter økonomisk, og som nå risikerer økte skatter og avgifter på grunn av Arbeiderpartiet.

Dette er ikke valgretorikk, dette er virkeligheten vår de neste fire årene dersom Arbeiderpartiet vinner valget.

Dette skjer fordi Arbeiderpartiet i stadig større grad vrir seg mot venstre. I stedet for å samarbeide med sentrum og Høyre, velger de heller Rødt, SV og MDG. Det betyr at en stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til bompengene og parkeringspolitikken til MDG, skolepolitikken til SV og de kommunale monopolene til Rødt.

Samtidig som Arbeiderpartiet tar steget til venstre, står bompengepartiet (FNB) og vingler i midten. De sier de kan samarbeide med både Arbeiderpartiet og Høyre. En stemme på FNB er derfor en stemme for noe uvisst. Det betyr at dersom man ønsker et skifte til høsten, så har man bare ett valg: Man må stemme på Høyre.

Vi trenger politikere som har virkelige løsninger på virkelige problemer. Bompengesaken er et godt eksempel på det. Arbeiderpartiet har valgt å sitte helt stille i båten og håpe at diskusjonen går over. Det gjør den ikke. Vi vet at bompengetaket er nådd, og at vi må gjøre ordningen mer rettferdig.

Høyre foreslår derfor å utvide timesregelen til å gjelde tre timer på ettermiddagene slik at barnefamilier kan kjøre og hente barna på trening uten å få en doblet regning i posten. Det gjør det litt lettere for familiene, og det gjør ordningen mer rettferdig.

Og selv om bompenger er viktig så handler dette valget om mye mer. Det handler om hvilken oppvekst og hvilke ferdigheter barna våre skal få. Det handler om den tryggheten vi skal gir våre eldre. Det handler om vi skal lære barna godt nok norsk til at de kan følge undervisningen når de begynner på skolen. Og ikke minst handler det om hvordan vi kan utvikle byene våre slik at både folk og bedrifter har lyst til å etablere seg her.

På Arbeiderpartiets vakt har mange i Oslo fått eiendomsskatt på hjemmet sitt, og i Bergen har eiendomsskatten økt. Gode tilbud blir lagt ned fordi de drives av private, samtidig som lesing og regning er nedprioritert i skolen. Det er antageligvis grunnen til at Arbeiderpartiet synker på målingene i Oslo og har halvert oppslutningen sin i Bergen. Velgerne er tydelige; de ønsker et skifte.

Vi trenger et skifte for å få mer valgfrihet og trygghet i eldreomsorgen. Vi trenger et skifte for å gi elevene våre en mer tilpasset og lærerik skolehverdag. Vi trenger et skifte for å sikre at alle barn kan godt nok norsk til å følge undervisningen når de begynner på skolen, og vi trenger et skifte for å fjerne eiendomsskatten på hjemmene våre og gjøre det billigere å bo i byene våre.

Oslo og Bergen fortjener et skifte. Det sikrer du ved å stemme på oss.

Publisert: 05.08.19 kl. 15:50