10 tips for lykkelige barn og et vellykket arbeidsliv

I den evige og pågående debatten om tidsklemme og stress føler jeg behov for å minne om ansvar for eget liv. Jeg møter daglig frustrerte mødre som sjonglerer utfordringen det er å kombinere arbeidsliv og barn.

HELLE LUXE, tobarnsmor, selvstendig næringdrivende, forfatter og livsstilsveileder

Budskapet mitt for å hjelpe dem er enkelt: Ta bedre vare på deg selv, for å kunne ta bedre vare på andre.

Jeg mener at en vesentlig løsning på tidsklemma ligger i å fokusere på løsninger i eget liv. Å flytte fokuset vekk fra hva staten, arbeidslivet, partner eller hva andre kan gjøre bedre, til hvordan du selv kan håndtere ditt liv bedre.

Med mål om å inspirere til å finne de løsningene som fungerer best for deg og ditt liv, deler jeg som skilt tobarnsmor, selvstendig næringsdrivende, forfatter og livsstilsveileder mine 10 punkter jeg mener gir trygge, glade og selvstendige barn og som også gjør det mulig å gjøre det bra og trives i arbeidslivet sitt.

1. Del opp dagen din i arbeidstid og familietid.

Ta jobbtelefoner på jobb, og fokuser på samvær med barna når det er familietid. Enten du jobber før barna står opp eller etter de legger seg.

2. Gjør minst tre små ting hver dag som gleder deg.

Enten det er å ta en kopp kaffe, gå en tur i parken eller å dra å trene. Dess bedre du er på å glede deg selv i hverdagen, jo mer har du å gi til mann, barn og arbeidsplassen.

3. Lær barna forskjellen på egentid og familietid.

Lær barna forskjellen på når det er tid for å gjøre noe sammen, og når de skal leke på egenhånd og du kan få ro til gjøre ting for deg selv. Da lærer både barn og voksne å ivareta sine egne behov i hverdagen, og likeså å ivareta andre og være tilstede med andre.

4. Lag en «not to do» liste og be om hjelp.

Deleger bort husvask og klesvask, og automatiser matinnkjøp via nett og levering på døra. Når både det å være en god mor sammen med det å mestre arbeidslivet godt er to viktige verdier for deg er det like viktig å prioritere bort andre ting. Det er naivt å tro at du skal føle deg full av energi og ha overskudd ved å skulle gjøre alt selv, eller å delta på alt.

5. Takk sammen barna.

Enten du gjør det på morgenen eller på kvelden. Lær dem å takke for det de har i livet. For noe morsomt de har opplevd eller gleder seg til, for snøen, for at man har hverandre o.l. Jo bedre de blir til å sette pris på de små tingene i hverdagen, desto bedre blir de til å sette pris på livet de har og håndtere nedturer.

6. La familietiden bestå av praktiske oppgaver også.

Å tilbringe tid sammen betyr ikke at barna må underholdes eller leke hele tiden. Tid sammen kan også være å gjøre praktiske ting som å lage middag eller andre gjøremål. Det ligger stor verdi i å gjøre praktiske ting sammen, som å ta ut søpla eller å være med å pante flasker. Hverdagsoppgaver gir barna kunnskap og økt forståelse, lærer barna å bli mer selvstendige og ta ansvar i livet, og også for miljøet.

7. Bekreft barna daglig.

Fortell barna daglig at du er glad i dem, at du er der for dem, og gi dem klemmer og kos. Bekreft også følelsene de har, enten de er positive eller negative. Lær dem å akseptere at livet ikke alltid er gøy, og at det noen ganger føles urettferdig og vondt. At det er en del av livet, og at man da må reise seg og ikke gi seg. Å akseptere at livet har både oppturer og nedturer er et viktig verktøy for at de skal lære seg å håndtere motstand senere i livet.

8. Velg hva du skal delta på og følge opp barna på.

Om det ikke er mulig å hente i barnehagen eller på skolen pga. av skift eller annet på jobben. Om det ikke er mulig å delta på alle familiemiddager eller frokoster, så velg ut hvilke (organiserte) aktiviteter du skal følge opp, og hvilke partner eller andre skal følge opp på. Sett denne tiden med barna på timeplanen på lik linje som du booker møter. Ved å senke skuldrene og være tilstede på aktiviteten til barna på deres premisser, føler de seg sett og du får muligheten til å være en større del av barnas liv.

10. Forklar hvorfor!

Hvorfor er det viktig å legge bena høyt og se en film sammen? Hvorfor er det viktig å kunne leke på egenhånd, og å ha egentid? Å forklare barna at det er viktig å skru av Ipaden på kvelden, så hodet får hvile før du skal sove. At det å takke og sette pris på det de har i livet daglig, vil øke sjansene deres for et godt liv. At det å være med på tur i naturen vil gjøre dem godt. Ved å gjøre dette vil de også få en større bevissthet rundt dine valg og verdier i livet. Det vil gjøre det lettere for dem å få en forståelse av hverdagen og å lære seg å ta bevisste valg for å ta ansvar for seg selv når de vokser opp.

For ironisk nok skal også våre barn på et senere tidspunkt selv klare å kombinere familieliv og arbeidsliv. Derfor er det ekstremt viktig at vi selv først lærer oss kunsten å mestre en hektisk hverdag med familie og arbeidsliv. For hvis ikke vi mestrer det, så har vi heller ikke noe å lære bort til neste generasjon.

La derfor min smørbrødliste på 10 punkter være et innspill for et løsningsorientert fokus i samfunnet vårt. Med mål om konkrete hverdagstiltak for å ivareta barna og familien, kvinners rettigheter og muligheter i arbeidslivet, og ikke minst oss selv.

