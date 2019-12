Kommentar

Kampen for togtilværelsen

Det er god grunn til å bli litt skeptisk til planene om at Flytoget kan bli erstattet av Vytoget.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Toget sliter litt med omdømmet sitt om dagen. Mange forbinder tog med forsinkelser, kanselleringer, buss for tog, utsolgte sovevogner, overbetalte direktører som ikke tar telefonen og god tid. Altså, du må ha god tid. Flytoget har vært et hederlig unntak. Ikke bare er det raskeste veien mellom Gardermoen og Oslo S. Det går hyppig, nesten alltid presis og du får stort sett sitteplass. For folk som også lider av digital rekkeviddeangst er stikkontaktene verdt billettprisen alene. Flytoget ligger høyt oppe på alle omdømmeundersøkelser. I motsetning til Vy, som er det utskjelte nye navnet til gamle NSB.

Likevel er det stadig flere som velger Vys ordinære togtilbud. Selv om Flytoget satte passasjerrekord i 2018, har utviklingen i trafikkvekst vært relativt stabil. Veksten i det ordinære togtilbudet med Vy mellom Gardermoen og Oslo har derimot femdoblet seg siden 2011.

Det er ikke så merkelig som det kan høres ut. Der flytoget koster 196 kroner, slipper du unna med 105 kroner med Vy. Turen tar bare noen få minutter mer. For mange er det gode penger spart, selv om verken hyppighet eller reisekomfort er den samme. Der man kan trille kofferten og seg selv inn på Flytoget med en viss ro og verdighet, er det ordinære toget preget av en helt annen kamp for tog-tilværelsen: Trengsel, kø og få sitteplasser.

Et inntrykk er at studenter, turister og vanlige folk ofte foretrekker å ta det ordinære toget, mens særlig folk som er på jobb- eller forretningsreise tar flytoget. Eller for å si det litt enklere: De som får betalt reisen foretrekker Flytoget, mens de som betaler selv nøyer seg med Vy. Selvsagt er det også mange andre som synes Flytoget er verdt pengene. Prisdifferansen har sin naturlige forklaring. Flytoget er kommersielt og får ikke noen form for støtte, mens det ordinære togtilbudet er susbsidiert.

Fra 15. desember vil sannsynligvis Vy bli enda mer attraktivt. Da settes det opp flere togavganger på Østlandet, også mellom Oslo og Gardermoen. Tilbudet for togpassasjerene blir bedre - og konkurransen med Flytoget hardere. Sannsynligvis er Vys tilbud fortsatt lite kjent, særlig for folk som kommer utenbys fra. Markedsføringen har vært relativt beskjeden.

Nå ønsker Jernbanedirektoratet at Flytoget skal integreres i det ordinære togtilbudet. De jobber fortsatt med en utredning som skal legges fram for Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen skal være at kapasiteten på skinnene er begrenset. Særlig gjelder det strekningen mellom Oslo S og Lysaker. Til Dagens Næringsliv sier Flytogets direktør at de kan bli tvunget til en gradvis nedleggelse.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik har advart om at kapasiteten på jernbanen har nådd et metningspunkt. Økningen i antall togreiser er stor, særlig i Oslo-området. Jernbanedirektøren anslår at kapasiteten må øke med minst 30 prosent. - Vi er opptatt av å beholde de kvalitetene som Flytoget representerer. Samtidig ser vi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å se trafikken til Gardermoen i sammenheng med den øvrige togtrafikken, sier Slotsvik til Jernbanemagasinet.

Det vil i praksis si at Vy kan bli det eneste alternativet. Om det blir Vy vet vi ikke da. Det er først neste år togtrafikken på Østlandet skal ut på anbud. Vy har allerede mistet togtrafikken på Sørlandet til britiske Go-Ahead og togene nord for Dovre til svenske SJ. Det vil bety svært mye for gamle NSB å vinne de to nye anbudspakkene på Østlandet. I tillegg til Bergensbanen, som er til behandling nå. Mye står på spill for den forhenværende monopolisten.

Selv om det er lett å forstå Jernbanedirektoratets ønske om integrering og et helhetlig togtilbud, er det god grunn til å få ut piggene. Flytoget vil selvsagt jobbe hardt for sin eksistens, og er velsignet med gode kort på hånden. Suksessen deres skyldes i stor grad punktlighet og kvalitet. Utsiktene for å avvikle Flytoget har allerede fått en lunken mottakelse fra politikere fra Høyre og Venstre. Få har særlig mye tiltro til Vys evne til å levere like godt. Og det er strengt tatt ikke så rart.

Publisert: 09.12.19 kl. 07:42

