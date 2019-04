SPESIFIKKE KRAV TIL MENN OG KVINNER: Kvinnelige ansatte i Norwegian skal ha sminke og høye hæler på jobb. Foto: Frode Hansen

Leder

Tullete sko og sminke-krav

Kvinnelige kabinansatte i Norwegian skal ha øyesminke og høye hæler. Mennene derimot, har omvendte krav. Man skulle tro selskapet fortsatt var i 1960.

Hvis de kvinnelige ansatte til Norwegian ønske å bruke flate sko i kabinen, krever selskapet en legeerklæring som må fornyes hver sjette måned. Standardkravet til arbeidsantrekk er høye hæler.

Selskapet har også et sminkekrav for de kabinansatte kvinnene. De må bruke pudder eller foundation, og de må ha øyesminke når de er på jobb. De fargene som tillates på hårstriper og leppestift er spesifisert. Menn derimot får ikke bruke sminke og får ikke ha hår som når lenger enn til skjortekraven.

Dette og mer står i Norwegians regelverk for personale av 1. april i år, som VG omtalte i avisen på mandag.

Norwegians kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson forsvarer reglementet både med at dette er vanlig for flyselskaper og at Norwegians regelverk er moderat. Hun svarer at det ikke er noe problem internt og at Norwegian er et internasjonalt selskap som frakter passasjerer fra alle kulturer. Derfor må utseendet være nøytralt og ikke virke støtende på noen.

Ja, det hevdes til og med at høye hæler er påbudt for å unngå at kvinnelige ansatte bruker ballerinasko, som visstnok ikke er bra helsemessig.

Man tar seg i å lure på når høye hæler blir påbudt også for menn, siden det kan være såpass helsebringende.

Så vidt vi kjenner til finnes det ingen kulturer som lar seg støte av at kvinner avstår fra å bruke øyesminke. Vi har heller aldri hørt om at noen blir fornærmet av at kvinner bruker flate sko. Argumentet med helse fremstår pussig, i og med at Norwegian faktisk tillater flate sko for kvinner som har legeerklæring. Vi tror de ansatte som går så mye, selv vet hvilke sko som er best for dem.

SAS sier til VG at de verken har øyesminkepåbud for kvinner eller sminkeforbud for menn. Det er bra. Men også de har påbud om hæl fra to til sju centimeter - for kvinner.

Dette høres ut som overlevninger fra gamle dager. Vi synes det er helt greit med uniformkrav og man må kunne kreve at ansatte skal se rene og presentable ut.

Men et påbud om pudder og mascara er gammeldagse greier. Og høyden på skoene bør ansatte få velge selv i 2019.

Publisert: 17.04.19 kl. 15:20