Det beste en kan si er at han i hvert fall ikke ble sykmeldt

Men at Ulf Leirstein kunne fortsette omtrent som før helt frem til i dag, det sier noe om Frps partikultur.

Mens Trond Giske og Kristian Tonning Riise ble sykmeldt da metoo-sakene mot dem kom, gikk Ulf Leirstein rundt og smilte i gangene på Stortinget, tilsynelatende uberørt.

Det var han nok ikke. Men han stilte ikke opp og fortalte om hjerteflimmer, svimmelhet og kaldsvette.

Han har ikke pekt på seg selv som den det egentlig er mest synd på. Det skal han ha. Ulf Leirstein beklaget og jobbet videre.

Så virket det heller ikke som et like stort sosialt fall for ham å bli avslørt i å sende hardporno til fjortiser.

Det kan ha å gjøre med «de lave forventningers rasisme», for å vri litt på en yndet Frp-setning. I Frp er det slik de holder på, liksom, de drekker og røyker med begge hender, litt porno til tenåringer? Lugna ner.

Leirstein hadde i motsetning til Giske mer støtte sentralt enn lokalt. Giske kom seg opp i knestående ved hjelp av Trøndelag. For Leirstein var det omvendt.

For mens Frp-ere i Østfold vendte seg mot ham, klarte partileder Siv Jensen å glemme varsel om at Ulf Leirstein foreslo å ta en 15 år gammel gutt og FpU-medlem med på trekantsex.

Per Arne Olsen, tidligere leder av organisasjonsutvalget, husket like lite.

Partiet plasserte etter avsløringene Leirstein i Kontrollkomiteen på Stortinget, hvor han snart ble fraksjonsleder.

Lokalt meldte folk seg ut i protest. «Man er mer opptatt av å tilsløre og tie i hjel enn av å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år» skrev Råde Frp i en pressemelding.

Sentralt derimot, var det greiere for Leirstein. I februar i år ville Siv Jensen ikke si nei til en renominasjon av Leirstein til Stortinget. Mange reagerte på at Leirstein fikk lede Viken Frps årsmøte.

Varslere i Frp fikk slengt tilbake at enkelte i denne saken «har hatt et annet fokus enn partiets beste», som Helge André Njåstad, daværende leder av organisasjonsutvalget sa i fjor.

Han trakk seg senere på grunn av dårlig håndtering av nettopp en metoo-sak.

Leirsteins oppførsel er fortsatt ikke noe å hisse seg opp over, sier sjuende far i huset Carl I. Hagen.

Likevel var faktisk partiets romslige metoo-litermål fullt, da meldingen kom om nok et nytt varsel mot Leirstein.

Derfor er det nok en riktig beslutning for Leirstein å melde seg ut av Frp.

Det er måten man gjør det på, om man virkelig vil sette partiet først.

