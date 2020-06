Leder

Europas valg

Når spenningen øker mellom gigantene USA og Kina kommer Europa under hardt press for å velge side. Økonomi alene bør ikke være tungen på vektskålen.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I juli overtar Tyskland presidentskapet i EU. Forbundskansler Angela Merkel hadde planlagt et storstilt toppmøte mellom alle regjeringssjefene i EU og Kinas president i Leipzig i september.

Formålet fra tysk side var å forbedre muligheten for europeiske selskaper å drive forretninger i Kina. I tillegg sto felles tiltak mot global oppvarming høyt på dagsorden.

les også Frihet i fare

Toppmøtet er nå utsatt på ubestemt tid. Den offisielle forklaring er coronapandemien. Det var den samme begrunnelse Merkel brukte da hun takket nei til president Donald Trumps invitasjon til toppmøte i G7 i USA i sommer. Pandemien kan være en medvirkende årsak til utsettelsene. Det er ikke den eneste forklaring.

Muligheten for oppnå konkrete resultater på et toppmøte mellom Kina og EU synes liten på dette tidspunkt. Et problem er at europeiske ledere er uenige om hvordan de skal forholde seg til Kina. Et annet er Beijings fokus på det tilspissede forholdet til USA. Et tredje årsak er at presidentvalget i USA er nært forestående. Utfallet er viktig, også for Europa.

Demokratenes ledende kandidat Joe Biden representerer en utenrikspolitikk som vektlegger et nært transatlantisk samarbeid. Trump er kritisk til EU i sin alminnelighet og Tyskland i særdeleshet, og han støtter Brexit. Trump har trukket USA ut klimaavtalen, Iran-avtalen og internasjonale institusjoner som anses viktige i Europa.

Trump krever at Europa inntar en hardere linje overfor Kina, men forholdet til Merkel og andre ledere er blitt anstrengt. Uansett hvem USA velger som president trenger Europa en felles strategi i møte med et stadig sterkere Kina. Rivaliseringen mellom Kina og USA vil fortsette, uavhengig av valgutfallet.

les også VG mener: Kina kan ikke unndra seg gransking av pandemien

Kina bidrar til splittelse ved å lokke land, særlig i Sør- og Sentral-Europa, med lukrative avtaler og massive investeringer. Europa trenger en samordnet Kina-strategi, som fremmer handel på like betinger og som beskytter kritisk infrastruktur.

Europa må samtidig ivareta andre verdier som ikke kan måles i yuan, euro eller dollar. Blant disse er godt styresett og menneskerettigheter. Hvis demokratiske land står samlet er de godt rustet for både samarbeid og konkurranse med et stadig sterkere Kina.

Publisert: 09.06.20 kl. 11:40

Les også

Mer om EU USA Kina Handelskrig Handel

Fra andre aviser