RASISMEN: – Jeg håper at alt som skjer nå – med protester, demonstrasjoner, debatter, og personlige vitnesbyrd – fører til større bevissthet og reelle endringer, skriver statsråd Guri Melby, her avbildet i forbindelse med gjenåpningen av Apalløkka skole i Groruddalen i mai. Foto: Frode Hansen

Debatt

Regjeringen bekjemper rasisme

Jeg må innrømme at jeg syns rasisme er et vanskelig tema å snakke om. Det er lett å trå feil, men det eneste jeg vet er at vi ikke kan tie.

GURI MELBY, kunnskaps- og integreringsminister (V)

I løpet av de få ukene jeg har vært integreringsminister har jeg fått mer innsyn i de mørke sidene ved samfunnet vårt, og jeg liker ikke det jeg ser. Hverdagsrasisme og systematisk rasisme er mer utbredt i Norge enn vi liker å tro.

De fleste av oss møter den ikke til daglig, men både jeg og mange med meg har nok undervurdert både hvor mye det er av det, og hvor sterkt det oppleves for dem som rammes.

For ikke å snakke om hvordan det føles alle gangene problemet bagatelliseres.

Som kunnskaps- og integreringsminister har jeg et stort ansvar for at rasismen bekjempes. Først ved å sikre at rasisme både blir snakket om og slått ned på i skolen og barnehagen, men også ved å jobbe for at vi har systemer og strukturer som gir alle de samme mulighetene til å lykkes i samfunnet.

Det er et langt lerret å bleke. De siste ukene har en hel rekke mennesker stått frem og fortalt om rasismen de utsettes for i Norge. Og de har med rette protestert mot holdninger og mekanismer som diskriminerer dem bort fra drømmejobben, trakasserer dem på bussen eller fungerer som grobunn for voldsmenn og høyreekstremister.

Åtte av ti nordmenn sier at de blir opprørt av rasisme. Det er bra, men viser også at vi har en stor jobb å gjøre for å mobilisere de siste tjue prosentene. Norske minoriteter fortjener bedre enn å vite at hver femte person de møter på gata ikke bryr seg nevneverdig om at andre utsettes for rasisme.

Denne uka kom integreringsbarometeret. Det er den mest omfattende holdningsundersøkelsen om innvandring, integrering og mangfold vi har i Norge. Årets tall – og utviklingen det siste tiåret – viser vesentlige utfordringer og utviklingstrekk både nasjonalt og globalt knyttet til polarisering, hat og diskriminering.

Den overveldende mengden med enkelthistorier, samt et svært solid kunnskapsgrunnlag, viser oss et utvetydig bilde av et problem ingen skal kunne avfeie med integriteten i behold.

Regjeringens kamp mot rasisme er derfor omfattende. Og den treffer også kjernen av det ideologiske fellesgrunnlaget vi styrer på: Vårt mål er å gi enkeltmennesket større muligheter, og større frihet. Rasisme er en grunnleggende og alvorlig trussel mot slik frihet.

I desember 2019 la vi derfor frem Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023. Planen bidrar til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering.

I skrivende stund jobber vi også med en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Jeg må også innrømme at jeg syns rasisme er et vanskelig tema å snakke om. Det er lett å si ting som kan oppfattes feil men det eneste jeg vet er at vi ikke kan tie. Vi bør alle bidra til at Norge skal bli et sted der alle, uavhengig av hudfarge, behandles likt. Politikk kan gjøre mye, men rasisme kan ikke vedtas planlagt bort. Du og jeg må gjøre jobben.

Som mor skal jeg være bevisst på hva jeg sier til og foran barna mine, som venn og kollega skal jeg snakke mot rasistiske uttalelser når jeg hører dem.

Som politiker skal jeg jobbe for at systemer og strukturer ikke opprettholder eller forsterker diskriminerende strukturer, men at de bryter dem ned.

Som kunnskaps- og integreringsminister skal jeg bruke den makten jeg har på å vende kunnskapsgrunnlaget vi sitter på, til effektiv politikk mot rasisme.

Jeg håper at alt som skjer nå – med protester, demonstrasjoner, debatter, og personlige vitnesbyrd – fører til større bevissthet og reelle endringer. Kampen er ikke over før alle kan leve like frie liv, fritt for rasisme og diskriminering.

Publisert: 13.06.20 kl. 08:39

