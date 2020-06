Kommentar

Støre og de gode hjelperne

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Alle snakker om Støres egenskaper, men om han blir statsminister avhenger vel så mye av andre.

Vil Ap-leder Jonas Gahr Støre omsider lykkes med å ta sitt Arbeiderparti inn i regjeringskontorene? Torsdag skal han oppsummere året. Politisk kan han nok si at nu går alt så meget bedre, men det synes iallefall ikke på målingene. Selv etter måneder med krise og arbeidsledighet er det kun drøye 23 prosent som velger seg Arbeiderpartiet. Støres suksess som politiker vil likevel avgjøres av om han blir statsminister. Da kan plutselig alle de egenskapene som gjør ham til en lite effektiv opposisjonsleder, bli snudd til hans store styrke.

Men om det blir Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som vinner valget vil sannsynligvis avhenge av helt andre ting. Sperregrensa og Vedum er mye viktigere enn om Støre omsider blir en velfungerende valgkampmaskin. Heldigvis vil kanskje noen si.

Løpet er kjørt for Erna Solbergs regjering, har vært gjennomgangstonen lenge. Det har kloke folk sagt før. Ser man blindt på meningsmålingene, er det lett å tro at valget er avgjort for lengst. Den rødgrønne ledelsen har vært overlegen, men likevel skjørere enn man skulle tro.

Det ene er den tradisjonsrike sperregrensebingoen. Sist valg var det Venstre og KrF som fikk full pott. Både MDG og Rødt havnet under, noe som betød mange «bortkastede» stemmer på rødgrønn side. Det står 96.000 stemmer bak MDGs eneste stortingsrepresentant, Une Bastholm. Til sammenligning fikk KrF 123.000 stemmer, men hele åtte stortingsrepresentanter. Slik er valgsystemet vårt på godt og vondt.

På målingene det siste året er det Rødt og Miljøpartiet De Grønne som ligger klart best an, mens KrF og Venstre stort sett har ligget godt under fire prosent i snitt. Blir dette valgresultatet, er Erna Solbergs regjering sjanseløs.

Når alt håp likevel ikke er ute for de blå, skyldes det hva historien har vist. Tradisjonelt har verken Rødt eller MDG holdt formen helt i mål i stortingsvalg, mens Venstre også tidligere har stått opp fra de halvdøde i løpet av valgkampen. Men der Venstre er en politisk jojo, ligger KrF på et historisk lavt nivå. De har seiglivede kjernevelgere, men tradisjonelt liten evne til å mobilisere særlig mange nye.

På borgerlig side er det en viss tradisjon for taktisk stemmegivning, noe som kan være et halmstrå for Venstre og KrF. Det er vanskelig å se for seg at Ap vil drive taktisk stemmegivning for å berge MDG, som deler av arbeiderbevegelsen er svært lunkne til.

Forholdet til MDG og Rødt er Støres store nøtt. Sannsynligheten er høy for at han bli avhengig av en av dem, eller mer marerittaktig, av dem begge. Hans politiske motstandere vil benytte enhver mulighet til å piske og plage ham med dette. Ikke uten grunn, her ligger det snubletråder i massevis. Dessuten har «borgerlig kaos» vært Aps mest brukte setning i tidligere valgkamper. Det skal de nok få høre tilbake.

Enda verre er dette for Senterpartiet, men de har en særegen evne til å riste av seg ubehagelighetene. For mange Sp-velgere er MDG og Rødt fullstendig turn-off. Det er krevende nok med SV. De to partiene har fjernet seg langt fra hverandre siden de sist regjerte landet sammen. Derfor vil ingen av de to store partiene bruke krefter på å snakke om rødgrønt samarbeid før valget. Strategien vil heller være å skrape sammen de 85 mandatene som trengs hver for seg, og ta problemene når den tid kommer.

Men å klare sperregrensa er neppe nok for Erna og co. I tillegg må de borgerlige knekke Vedum-koden. Sp ligger på et historisk høyt nivå, og er det eneste partiet som de borgerlige partiene mister velgere til i stor skala. Venstre taper litt til MDG, men det begrenser seg selv hvor mange velgere det kan bli. Velgervandringene mellom erkerivalene Ap og Høyre er ikke så store som de tradisjonelt har vært. Derfor blir jobb nr 1. for Høyre og Frp å stoppe lekkasjen til Sp, og aller helst hente velgere tilbake.

Det var også Frps masterplan da de gikk ut av regjering i vinter, men så langt har det ikke vært noen suksess. Hadde Frp visst at coronaviruset lurte rundt neste sving, ville de aldri forlatt regjeringen. Da hadde det vært deres statsråder som talte til folket på sine daglige pressekonferanser. Istedet satt Frp i skyggenes dal og krympet. Og krympet.

Etter at politikken ble mer normal, har Frp virret rundt som hodeløse høns. Det har sett ut som målet først og fremst har vært å herje med regjeringen. De lagde flertall med Sp og Ap i hytt og vær, og skapte tilløp til litt kaos på Stortinget. Det er kanskje morsomt for Frp, men mest av alt er det bra for Støre. Det kunne rett og slett ikke Erna Solberg se på lenger. Under behandlingen av revidert statsbudsjett og den siste krisepakken ble Frp regelrett kjøpt tilbake i folden. Med bompenger og sukkeravgift og annet Frp-snacks.

Det skal åpenbart sterk lut til for å få has på Sp. Selv ikke coronaviruset har bitt på Vedums enorme suksess som opposisjonspolitiker. Det kan bli et slags hell i uhell for Støre, som trenger de hjelperne han kan få.

Publisert: 18.06.20

