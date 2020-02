Foto: Roar Hagen

Kommentar

Jo, det finnes faktisk en vaksine mot influensere

Reklameforbud, skoleuniformer og regulering av bloggere og influensere hjelper lite hvis det viktigste mangler.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Kroppspresset i dagens samfunn virker grenseløst. Hadde folk sagt for noen år siden at det var et ideal å sprøyte silikon inn i rumpa for å få den større (eller hva nå hensikten er), ville jeg trodd det hadde rablet for dem. Men vi er altså der. Selv om mange av oss ikke vet om vi skal le eller gråte av de nye skjønnhetsidealene, er det åpenbart at mange unge opplever dette som forbilder. Usunne forbilder, kan vel de fleste være enig om. At mennesker med store komplekser kan få hjelp er så sin sak, men noe er riv, ruskende galt når helt vanlige unge mennesker bruker kirurgiske inngrep for å endre sitt eget utseende.

Likefullt, det hindrer ikke en aktør som EF Norge å bruke influensere som har brukt store summer på kirurgiske inngrep i markedsføringen av sine språkreiser. På bilder som skal promotere et tilbud rettet mot barn og unge helt ned i 10-årsalderen, ligger en særdeles lettkledd Sophie Elise Isachsen på stranda med baken i været. En kroppsdel som forøvrig har fått mye oppmerksomhet fordi hun nylig har operert den. Igjen. Det er vanskelig å kalle bildene noe annet enn spekulative.

Isachsen har åpent fortalt at hun også har operert en rekke andre kroppsdeler, blant annet nesa og brystene. Det er selvsagt hennes valg, men at EF bruker henne for å reklamere gjør at man nesten ikke tror at det er sant. Hvem vil sende ungene sine ut i verden for å lære språk og kultur av en aktør med slike verdier i bunn?

Men det er feil å tro at dette er noe nytt. Mødre kan fortelle om hvordan de dro på seg bukser med tang fordi de var så trange. Bestemødre kan fortelle om brødskalker i håret for å få den riktige høyt hår-looken. Så kan man jo bare tenke seg hvordan det var da kvinner i tidligere snørte midjen eller føttene for å oppnå det perfekte utseendet. Idealene endrer seg, men å lide for skjønnheten har vi åpenbart holdt på med en stund her på jorden.

Å kjempe mot kroppspress, kan virke som en kamp mot vindmøller. At vi snakker mye og ofte om influensere og bloggere, virker sannsynligvis bare mot sin hensikt. Likevel er det ingenting å si på viljen. Til og med regjeringen vil bidra i kampen. Nå har de sendt ut et lovforslag om å merke reklame som er retusjert. I forslaget heter det at dersom kroppen til personen i reklamen er «fikset på», må kroppen merkes. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tror det vil redusere barn og unges kroppspress. - Å se at menneskene på bildet ikke er ekte, kan bidra til at mennesker blir tryggere og mer fornøyd med seg selv, sier KrF-lederen.

Han får åpenbart gehør. Samtlige høringsinstanser er begeistret for forslaget. De fleste sier mer, mer! Oslo og Bergen kommune er blant de som mener at loven også skal gjelde retusjering av ansikt og hode. De mener videre at det ikke er nok å merke bilder, loven må også utvides til å omfatte filmer, bloggere og influensere.

Troen på at kroppspress lar seg regulere bort, gjelder ikke bare reklamebransjen. Med jevne mellomrom dukker det opp forslag om å innføre skoleuniform for å få bukt med kjøpepress. Sist ute var terapeut og komiker Dora Thorhallsdottir i en kronikk hos NRK. Bakgrunnen er en historie som nylig ble fortalt om en 14-åring som ble kalt Finn.no på skolen en hel uke fordi hun hadde kjøpt en merkejakke brukt. Det var den jakka alle skulle ha. Har det klikka for oss, spurte bloggeren Martine Halvorsen, og la til: Hva slags samfunn er det vi lager? Spørsmålet er godt, men dessverre ikke helt nytt.

Som barn ble jeg ertet fordi vi hadde klær fra loppemarked. Det er kanskje kult i dag, men slett ikke under 80-tallets jappetid da man helst ville være lik alle andre. Da vi ikke hadde råd til nytt skiutstyr som de andre hadde, malte min mor gamle skisko med maling. Selv om jeg som voksen kan le av det, var det både flaut og vondt som barn. Trøsten er at man kan bli ganske vaksinert mot merkehysteri av det.

Engasjementet for å stanse presset på kropp og utseende, er velment og bra. Men jeg tror dessverre slike reguleringer har begrenset verdi. Det vil alltids være noe annet du kan sammenligne deg med. Noen vil ha noe som er dyrere og bedre enn deg. Selv om ordet influenser er nytt, har påvirkere og idoler alltid eksistert. Idealene vil alltid endre seg, men en ting endrer seg ikke: Noen vil alltid tjene på andres usikkerhet og ønske om å bli likt.

Barn og unge må vaksineres mot kroppspress. Vaksinen heter trygghet, selvtillit og et sunt selvbilde. Så lett. Og så vanskelig.

Publisert: 22.02.20 kl. 12:04

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser