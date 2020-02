MANGE VIL IKKE MERKE SYKDOMMEN EN GANG: De fleste som smittes av corona får milde symptomer. Foto: WANG YANBING / FEATURECHINA

Kommentar

Slapp av, det er forsvinnende liten fare for å dø

Ingen grunn til å ringe 113. Blir du smittet av corona får du mest sannsynlig en mild sykdom.

Nå nettopp

Å google ulike sykdomstegn er sjelden et sjakktrekk. Vondt i hodet? Kreft. Diffuse smerter i korsryggen? ALS.

Men akkurat corona kan være verdt å surfe litt på. Heller enn å ringe nødnummeret. Og kanskje vil du føle deg litt bedre etterpå.

For selv om ekspertene ikke er helt enige- det er mye som er for tidlig å si - er det svært få som dør av sykdommen.

Om man ser bort fra folk med dårlig immunforsvar og andre sykdommer, er dødeligheten per nå på 0,9 prosent. Det betyr at ni av tusen smittede dør.

Blant mennesker i sin beste alder, altså i 30 og 40-årene, dør langt færre, bare to av tusen.

For eldre over 80 år er dødeligheten høyere, opp mot 15 prosent. Det er særlig eldre og syke vi vil unngå at blir smittet av viruset. Storparten av de døde finnes i denne gruppen.

I Norge er det sannsynlig at dødeligheten vil bli lavere. Vi har blant verdens beste helsevesen. Vi har respiratorer som hjelper om du får pustebesvær. Vi har også gode metoder for å begrense smitte.

Barn ser ikke ut til å rammes i særlig grad av covid-19. Ingen barn under ni år er rapportert døde.

Av de vel 80.000 som har fått sykdommen globalt, har det overveldende flertallet rapportert milde symptomer (80 prosent). Sykdommen beskrives som en vanlig influensa, med hoste, feber, muskelsmerter og rennende nese.

Får du covid-19, blir du høyst sannsynlig frisk av deg selv etter noen dager. Mange pasienter har rapportert lav feber. En del merker ikke noe i det hele tatt, slik det ser ut å ha vært for den norske kvinnen som fikk viruset påvist onsdag.

Men 20 prosent av dem som har blitt smittet, har altså fått mer alvorlig sykdom. Da dreier det seg gjerne om lungebetennelse og pustebesvær. Dette kan du få hjelp til å lette på norske sykehus.

Om vi ser på totaltallene, ser dødeligheten ut til å ligge på to prosent blant de smittende. Det er høyere enn vanlig sesonginfluensa, men det er for eksempel langt lavere enn SARS.

I Kina ser det ut som tilfellene har begynt å gå ned. Tiltakene myndighetene har satt inn, har sannsynligvis god effekt.

Og selv om viruset nå sprer seg rundt om i Norge, vil det kunne begrenses enda mer her.

Den gode nyheten er at her til lands vil nesten alle friske, unge mennesker overleve coronaen.

Publisert: 28.02.20 kl. 07:06

