Støres vage oppgjør

Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordret statsminister Erna Solberg om integrering og utenforskap i denne ukens spørretime i Stortinget. Det var ikke særlig vellykket.

Det finnes ikke den politiker i Norge som ikke er bekymret over de høye uføretallene, og det økende antallet unge mennesker som faller utenfor arbeidslivet. Det er kostbart for samfunnet. Men aller mest alvorlig, det er vondt for dem det gjelder. Det å ikke få være til nytte, det å ikke bidra til fellesskapet, det er ikke godt for noen. Mennesker trenger å høre til. Lediggang er roten til mye vondt.

Men det finnes ingen enkle løsninger for hvordan de som står utenfor arbeidslivet, kan finne veien inn igjen. Hverken Ap eller Høyre har en fullgod plan for det. Ingen har det. Men alle regjeringer har jobbet hardt for å finne frem til virkemidler som kan hjelpe flere til å komme i jobb. Også Erna Solbergs regjering.

Det er få temaer Solberg snakker om med større innlevelse og engasjement enn nettopp dette. I sin første nyttårstale som statsminister brukte hun svært mye tid på å snakke om dem med hull i CVen, om storsamfunnets ansvar for å se dem og gi dem en sjanse. Om arbeidsgivere som bør se viktigheten av å inkludere også dem som ikke har gått på de problemfrie veiene hele livet - og om at også de kan gi viktige bidrag på en arbeidsplass.

Ventet mer av Støre

Velferdsordningene våre hviler på noen krevende avveininger. De som er ute av stand til å jobbe, av medisinske eller andre årsaker, skal ha et godt liv, med ytelser de kan leve av. De skal ikke stå med luen i hånden. Samtidig må vi sørge for at de som kan bidra i arbeidslivet, ikke blir stående utenfor.

Vi hadde ventet at Støre skulle ha mer konkret å bidra med når han først utfordret Erna Solberg på dette feltet. At han hadde konkrete forslag til andre løsninger, og at han hadde tenkt grundigere gjennom hvordan kritikken hans ville bli møtt fra statsministerens side.

For eksempel i debatten om arbeidsavklaringspenger. Det er et element i denne debatten, slik Solberg pekte på, at det er forskjell på størrelsen av ytelsene unge mennesker får, avhengig av om de er på kvalifiseringstiltak eller på arbeidsavklaringspenger. Det er et problem dersom dette fører til at kvalifiseringstiltak blir benyttet i mindre grad enn det ellers ville blitt.

Dette er en type problemstillinger også Ap tradisjonelt har vært opptatt av. Men ikke Støre. I hvert fall ikke denne gangen.

