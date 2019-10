ANSTRENGT: Visepresident Mike Pence reiste til Ankara for å møte president Recep Tayyip Erdogan. Det resulterte i en midlertidig våpenstillstand i Nordøst-Syria, men forholdet mellom de allierte er anstrengt. Foto: MURAT KULA/PRESIDENTIAL PRESS OF / X80001

Oppgjør i NATO

I dag møtes forsvarsministrene i NATO-landene i Brussel. Møtet vil bli fullstendig overskygget av et tema som ikke sto på den opprinnelige dagsorden: Tyrkias militæroperasjon i det nordøstlige Syria.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Aker må forberede seg på å stå ganske alene mot representantene fra 28 andre medlemsland som i varierende grad har kritisert eller fordømt Tyrkias angrep mot kurderne i Syria. Møtet finner sted to dager etter at Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble enige om å samordne militære operasjoner og de videre planer for det nordlige Syria.

Etter at USAs president Donald Trump trakk ut de amerikanske styrkene og sviktet sine kurdiske allierte fra kampen mot IS, er det i dag Russland og Tyrkia som trekker i alle tråder i Syria. I dette spillet er kurderne redusert til en brikke som stormaktene flytter på, bokstavelig talt. Kurderne tvinges ut av sine landområder. En million syriske flyktninger som befinner seg i Tyrkia skal inn, enten de vil eller ikke.

I forkant av NATO-møtet lanserer Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer et forslag om internasjonal kontroll over den såkalte sikkerhetssonen i Nordøst-Syria. Hun mener Europa har vært passive vitner til Tyrkias militæroperasjon i nabolandet. Det var fraværet av et internasjonalt nærvær som tillot Tyrkia å krysse grensen til Syria. Kramp-Karrenbauer har rett i sin beskrivelse av europeisk passivitet, men hennes forslag kommer sent og etter at Tyrkia og Russland har endret situasjonen på bakken.

USAs forsvarsminister Mark Esper sa i går til CNN at Tyrkia kan ha begått krigsforbrytelser i Syria, og at «vi ikke kan la disse tingene skje». De allierte kan kritisere eller appellere til Tyrkia, men uten at det får praktiske konsekvenser. Det er Russland som bestemmer i Syria, i et stadig nærmere samarbeid med NATO-landet Tyrkia. Og Erdogan har vist at han er lite påvirkelig for press.

NATO-landene blir ikke enige om Tyrkias krig. Men de må fortsatt stå sammen i kampen mot IS. Dette blir særlig viktig i en kritisk situasjon i regionen. Terroristene utgjør fortsatt en stor trussel, selv om de ikke lenger kontrollerer landområder. De store fremskritt som er gjort i denne kampen må sikres. For vårt felles forsvar.

