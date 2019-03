I MEDVIND: – Audun Lysbakken og SV er på lag med fremtiden. Det var de ikke i fortiden, skriver VGs kommentator. Foto: Gisle Oddstad

«Kjedelige» SVs opptur

SVs udramatiske nestlederstrid er et uttrykk for et parti i balanse – med selve tidsånden på sin side.

SV følger for tiden en kjent vekststrategi for norske partier: Vær mest mulig usynlig. Ikke for det – kun dager før årets landsmøte, er det et parti med selvtillit som samles, med en trygg partileder i front som vet at vinden i fra høyre har snudd og at det er på venstresiden den interessante politikkutviklingen skjer nå for tiden, ikke bare i Norge.

SV er dessuten i den komfortable posisjonen at de slipper å stå til skrevs mellom gjensidig utelukkende posisjoner. Der Arbeiderpartiet sliter fundamentalt i spennet klima – (olje)industri, med et betydelig innslag av klassisk sentrum-periferi-problematikk, står SV jamsides med velgerne sine: Urbane, klimabevisste velgere i det man litt slemt kan kalle kulturmiddelklassen – ikke rike, men heller ikke fattige velgere i de store byene, som synes Trump e ein toilling, men at vintern ikke er for lang (for nesten å si det med jubilanten Åge Aleksandersen).

Den fremste talspersonen for denne velgergruppen, SVs desidert viktigste, er hun som vel er favoritt til å fylle den ene nestlederposisjonen som ledig da trønderen Snorre Valen valgte en sivil Trondheims-tilværelse fremfor politisk kiv og kav. Hun heter Kari Elisabeth Kaski, og er partiets spisskandidat i Oslo, men opprinnelig fra Finnmark, slik også partiets andre nestleder Kirsti Bergstø er. Kaski vil at SV skal holde fokus på to hovedområder, det hun kaller klimakrisen og ulikhetskrisen (ordet «krise» mobiliserer alltid godt på venstresiden). Det tror jeg hun og partiet, hvis de velger henne, gjør lurt i.

Motkandidaten hennes, tromsøværingen Torgeir Knag Fylkesnes, er en kystpopulist (i ordets ikke spesielt negative betydning) som ser SV som et «folkeparti» med breddefokus fremfor saksspissing. Noen stor politisk forskjell er det ikke mellom de to, men Fylkesnes’ tilhengere håper at han kan gi SV litt ekstra distriktsoppdrift, som jo er så i tiden for tiden. Men siden SV først og fremst er et byparti, spørs det om det er så mye å hente på Senterpartiets jaktmarker. Til Fylkesnes’ forsvar er det likefullt å bemerke at han er krystallklar på at også venstresosialismen må tilby en (relativt) troverdig næringspolitikk når olje- og gass med tiden skal erstattes av andre aktiviteter med en inntjeningsevne som i det minste kan hindre full velferdskrasj for kommende generasjoner.

Kaski er nok ikke uenig med rivalen i dette, men velger å bygge videre på det som har skaffet SV et ganske oppsiktsvekkende comeback i norsk politikk, mellom et kavende sosialdemokrati og et bråkjekt ytre-ytre venstre som har klart å «re-brande» seg fra kjip nasjonal-kommunisme til et slags ungt og hipt venstrealternativ som virker en smule tiltrekkende også på folk som aldri kunne ha drømt om å stemme RV da Rødt het det. SV er klimapartiet som også kjemper småkårsfolkets sak, mot en blåblå regjering (med noen grønn-gule bisetninger) som har gjort det den kan for å støte fra seg alle med bopel på ufjonge postnumre, både i byene og utover i landet.

Og SV-erne er flere enn før, for medlemmene strømmer til – ikke minst kvinner som irriterer seg over regjeringens pirking i abortloven. Dette burde absolutt ikke gjøre Kaskis vinnersjanser mindre, for det er jo mildt sagt pussig at ledelseskvartetten i kvinnepartiet SV skulle bestå av tre menn og én kvinne i enda en periode, samtidig som høyreregjeringens tyngste ministerposter alle bekles av kvinner. At Kaski er SVs miljøpolitiker fremfor noen tyder også på at valgkomiteens delte innstilling blir til et tydelig flertall til hennes fordel når delegatene skal ta sin avgjørelse.

For: SVs store kongstanke nå er det de kaller «Grønn New Deal», der det grønne skiftet skal akselerere i et tempo som vil få klimaminister Ola Elvestuens vanligvis fastlimte pannesveis til å stå utemmet til værs i kastene fra de mange havvindmøllene SV vil bygge (å sette opp slike på land er langt mer kontroversielt, for naturvernerne har sitt å si i disse kretser). For SV vil ha full stans i all ny oljevirksomhet, og heller bruke offshore-kunnskapene og -mannskapene til å gjøre Norge verdensledende på havvind. Elektrifisering er også et ord SV-erne omtaler i versaler, og jammen er ikke Hallgeir Langelands gamle drøm om lyntog på kryss og tvers av vårt kuperte og langstrakte land stadig holdt i live.

For SV er SV i både gode og dårlige tider, og nå, som de politiske konjunkturene går venstresosialistenes vei, føles gamle og til dels latterliggjorte merkesaker med ett som den nye vinen, selv om man ikke skal overdrive heller. Men når ungdommen streiker for klimaet, og den eldre generasjonen omsider begynner å se virkningene av sin egen strutseholdning til det forskerne har advart om i år etter år, står vi foran en virkelig dreining av politikken som vil forskyve gamle maktstrukturer og innforståtte forestillinger om hva som utgjør sentrum i det politiske mulighetsrommet.

SV er med andre ord på lag med fremtiden. Det var de ikke i fortiden.

