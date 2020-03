Leder

Mål: Å redde arbeidsplasser

Arbeidsledigheten er brått blitt rekordhøy, som en direkte følge av de omfattende tiltakene mot corona-viruset. Nå handler det om å redde så mange arbeidsplasser som mulig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fredag legger regjeringen frem en ny økonomisk tiltakspakke, den tredje i rekken siden coronatiltakene ble innført. Denne pakken er ment å imøtekomme noen av dem som ikke ble dekket tilstrekkelig opp gjennom de to første rundene.

For mange bedrifter handler det nå om penger. Om å klare å dekke husleie, strøm og andre faste utgifter. For disse utgiftene forsvinner ikke selv om arbeidet i en periode må legges ned, og inntektene dermed blir borte. Derfor risikerer mange å gå konkurs, selv om de i utgangspunktet driver en lønnsom og livskraftig bedrift.

Dansk løsning

Opposisjonen har allerede varslet at de vil ha sterke virkemidler for å hjelpe de små og mellomstore bedriftene som står i fare for å gå under. Ap-leder Jonas Gahr Støre har varslet at han ønsker seg noe i retning av en dansk løsning. Det innebærer blant annet at staten går inn med direkte pengestøtte for å dekke opp noe av inntektstapet til de mange som har mistet sin omsetning.

Det er helt avgjørende at det finnes jobber igjen på den andre siden av coronakrisen. At vi ikke får en arbeidsledighet som setter seg fast, med et høyt antall mennesker som faller ut av arbeidslivet for godt. Særlig gjelder dette unge mennesker. Fra tidligere kriser i andre land har vi sett at unge ofte sliter med å komme tilbake i arbeid. Langtidsledighet blant unge får store konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha dansk løsning for norske bedrifter

Det gir trygghet å kunne forsørge seg selv gjennom eget arbeid. Men det å gå på jobben handler ikke bare om å tjene penger. Vel så viktig for mange er det å være til nytte, å bidra til fellesskapet, å gjøre noe som gir mening utover en selv. Og ikke minst - å være del av et fellesskap, med kollegaer, kunder og klienter.

Vi stoler på hverandre

I Norge har det alltid vært et mål, på tvers av de politiske skillelinjene, å kjempe mot at arbeidsledigheten får sette seg fast. Partene i arbeidslivet har, sammen med staten, som regel funnet gode løsninger der alle bidrar. Slik har vi kommet ganske velberget ut av tidligere kriser. Det har vært utvist kreativitet og sjenerøsitet - og ikke minst - gjensidig tillit.

Det er dette vi trenger nå. Evnen til å finne gode løsninger, på tvers av partigrenser. Og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Utgangspunktet er godt. I Norge stoler vi på hverandre. Nå må alle gode krefter gå sammen. Slik at flest mulig har jobb å komme tilbake til. Når alt dette er over.

Publisert: 25.03.20 kl. 19:22

