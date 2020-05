Leder

Barneidretten: kom i gang igjen!

Foto: VG

Helsemyndighetene mente det var forsvarlig å åpne for tilnærmet normal aktivitet i barneidretten fra 1. juni, og gikk ut med en pressemelding om dette.

Regjeringen mente noe annet, og kulturminister Abid Q. Raja (V) satte 15. juni som gjenåpningsdato på sin pressemelding. Men «ingen ting er avgjort», kunne helseminister Bent Høie (H) deretter fortelle, alt mens forvirringen bredte seg ytterligere.

Nå skal Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) revidere smittevernveilederen og levere en ny anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet innen 28. mai. Vi håper de står på sin opprinnelige innstilling og tilrår frislipp av barneidretten fra og med 1. juni.

At det kan gå en kule varmt når koordinerende kontorer, etater, direktorater og departementer i en ekstraordinær tilstand som nå skal samkjøre sine vurderinger og avgjørelser, får så være. Det er heller ikke urimelig at våre ansvarlige myndigheter fortsetter å vise aktsomhet i en situasjon som på ingen måte kan sies å være hundre prosent avklart. Pandemien er ingenlunde over, og den kan knapt sies å være under kontroll, selv ikke i Norge.

Ettersom de helsefaglige myndigheter la til grunn at organisert barneidrett kan gjenopptas som normalt 1. juni, er det et råd vi mener politikerne bør følge. Noen smittevernregler vil måtte opprettholdes, men selve aktivitetene kan igangsettes, og det er det viktigste. Især er det et poeng at barnefotballen atter kan rulle, og at hordene av barn og unge får komme i gang med normalt ballspill på de tusen sletter og baner.

Pandemien har vist at det er få svar man kan sette to streker under. Men FHI har vært konsistente i synet på barns minimale smitterisiko, milde sykdomsforløp og hvordan barn bare i beskjeden grad transporterer smitte. Når barn i tillegg underlegges et smittevernregime med gitte forholdsregler bør det være få helsefaglige innsigelser mot at organisert idrett kan gjenopptas.

Helsefaglig er det tvert imot bedre, vil vi tro, å komme i gang igjen for fullt. Fysisk aktivitet er sunt for alle, og vi vil benytte denne anledningen til også å klappe for alle frivillige trenere og foreldre som har stått på for barna under corona-nedstengningen. Mange har utvist stor kreativitet for å lage alternative treninger, og har nedlagt en kjempeinnsats for å gjøre det attraktivt for de yngste å opprettholde interesse og ferdigheter i idretter – og da tenker vi først og fremst på ball- og lagspill – som fordrer kontakt utøverne imellom.

Jo lenger man utsetter gjenåpning av barneidretten, jo flere vil falle fra. Både for den organiserte idrettsvirksomheten i seg selv, men enda mer for den enkelte utøver er det viktig at aktivitetene starter opp på ny.

Det var hensynet til folkehelsen som stengte ned idretten. Av hensyn til folkehelsen bør den snarest komme i gang igjen.

Publisert: 24.05.20 kl. 10:59

