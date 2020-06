GIKK I SORT: Mennesker i hele verden delte sorte bilder på Facebook og Instagram denne uken, i sympati med Black Lives Matter-bevegelsen. – Som hvit kvinne i Norge har jeg aldri eller kommer jeg nok aldri til å bli utsatt for rasisme. Men fordi andre blir det, så angår det meg likevel, skriver Vibeke Thorning Øverås.

Leserinnlegg: Vi som delte sorte bilder på Facebook og Instagram

Jeg synes det var vanskelig å skulle delta i #blacklivesmatter og #blackouttuesday på sosiale medier. Ikke fordi jeg er uenig, men fordi det er så selvfølgelig. Og handler det at man deler et sort bilde egentlig om saken, eller om å promotere seg selv som et godt og engasjert menneske?

VIBEKE THORNING ØVERÅS, kriminolog

Jeg synes at det å poste et sort bilde i feeden min på instagram, eller like noen sitater som er fine og alle kan være enige om, ikke holder. Jeg vil ikke sitte godt fornøyd med meg selv etter å ha postet et bilde med «stopp rasisme» og la det være med det. Jeg vil ikke være en moralsk posør.

For hva gjør jeg egentlig for å stoppe noe som helst? Eller forandre verden på dette området? Ingenting.

Jeg tenker det er så selvfølgelig at rasisme er galt, selvfølgelig at den er jævlig og selvfølgelig at den må stoppes. Det er som å si at «krig er fælt», på en måte. Jeg trodde vi var kommet lenger enn det. Hvordan går det an å være uenig?

Samtidig er det jo fryktelig naivt å gå rundt å tro at alle er enige med meg. Naivt å bli sjokkert når mennesker ytrer rasistiske holdninger, eller åpenbart tenker at noen mennesker er mer verdt enn andre.

Det å kun ha følt på dette ubehaget når en bekjent eller andre sier noe rasistisk, det er jo en fryktelig behagelig og privilegert posisjon å befinne seg i.

Jeg kan tenke i mitt stille sinn «Oi! Så glad jeg er som slipper å ha deg i livet mitt» og gå videre. Folk som blir utsatt for rasisme kan ikke velge seg bort fra det samme mennesket jeg velger å unngå. Man får heller egentlig aldri unngått dem. De samme menneskene med disse holdningene stemmer, de oppdrar barn, de har innflytelse på lik linje meg deg selv. Som hvit kvinne i Norge har jeg aldri eller kommer jeg nok aldri til å bli utsatt for rasisme. Men fordi andre blir det, så angår det meg likevel.

Når det eneste jeg får kjenne på ved rasisme er et ubehag, kan jeg i alle fall bli flinkere til å si fra med engang når jeg hører eller ser noe jeg synes er uakseptabelt. Spørre «hva mener du med det?», «hva får deg til å si det?».

Jeg vil ikke lulle rundt i min egen behagelige verden og tenke at alt i grunn er ganske greit fordi jeg selv har det bra og at mine rettigheter respekteres og i ivaretaes.

Jeg forstår derfor at folk poster sorte bilder, og hashtagger #blacklivesmatter. For når man skal si noe om noe så tvers igjennom jævlig, kan ord føles fåfengte. Men ord er aldri fattige. Man ønsker å si fra om at dette er ikke greit. Dette er urettferdig. Jeg er så lei meg for at dere opplever dette. Jeg støtter deg, selv om jeg ikke vet hvordan du har det. Du betyr noe. Du betyr akkurat like mye som meg.

Noen ganger må man tydeligvis si det åpenbare fordi verden virker som et ugjenkjennelig sted.

Innlegget ble først publisert på Øverås facebook-side, og er gjengitt i VG med tillatelse.

Publisert: 03.06.20 kl. 10:03

