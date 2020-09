Leder

Russisk forgiftning

OPPOSISJONSLEDER: Aleksej Navalnyj, her under en markering i Moskva tidligere i år, ble i august forgiftet under en reise i Sibir. Foto: Pavel Golovkin / AP

NATO fordømmer på det sterkeste forgiftningen av en ledende russisk opposisjonell, Aleksej Navalnyj. Ugjerningen er et grovt brudd på internasjonale normer og lover. Det må få konsekvenser.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Russland forgifter på flere måter forholdet til vestlige land. Vladimir Putin er ansvarlig for aggresjon mot naboland, utplassering av nye mellomdistanseraketter i Europa og forsøk på å påvirke valg i demokratiske land. I tillegg kommer undertrykkelsen og angrepene mot russiske opposisjonelle i inn- og utland.

les også NATO-sjefen: Russland står bak attentater

Tidligere denne uken slo Tysklands forbundskansler Angela Merkel fast at det var hevet over enhver tvil at Navalnyj ble forgiftet med den militærgraderte nervegiften Notivsjok. Dette er et kjemisk våpen som ble utviklet i militære laboratorier i Sovjetunionen på 1970- og 80-tallet. Når dette er fastslått har Kreml et stort forklaringsproblem. Merkel sa at funnet reiser svært alvorlig spørsmål som kun russiske myndigheter kan svare på.

For to år siden ble den tidligere russiske etterretningsmannen Sergej Skripal og hans datter forgiftet med Novitsjok på engelsk jord. Britiske myndigheter hevdet Russland sto bak, men da som nå avviser Kreml at de har noe med saken å gjøre. Dessuten hevder de at alle kjemiske våpen er ødelagt. På NATO-ambassadørenes møte fredag orienterte Tysklands representant om etterforskningen av drapsforsøket på Navalnyj. Han ble akutt syk under en reise i Sibir og ble senere fløyet til et sykehus i Berlin. Hans tilstand er alvorlig.

les også Russisk UD-talskvinne ut mot Stoltenberg i Navalnyj-saken

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kaller det med rette for et forferdelig likvideringsforsøk. Og det føyer seg inn i rekken av angrep mot russiske opposisjonelle. Stoltenberg var prisverdig tydelig i sin tale. Dette er ikke bare et angrep på en enkeltperson, det er et angrep på grunnleggende rettigheter.

NATO ber nå Russland samarbeide med Organisasjonen for forbud av kjemiske våpen (OPCW) om en upartisk gransking. Vi har dessverre ingen forventninger til russisk medvirkning. Deres strategi er ansvarsfraskrivelse. Hvis ikke Russland vil samarbeide må vestlige land vurdere sanksjoner, eller diplomatiske reaksjoner.

les også Norge og NATO fordømmer angrepet: Navalnyj ble forgiftet

Russland går i autoritær retning og opptrer stadig mer aggressivt på den internasjonale arena. Vi ønsker ingen ny kald krig eller økt spenning. Men vi forventer at vestlige land viser samhold og styrke, støtter modige russiske opposisjonelle og søker sannheten om hva som skjedde med Navalnyj. Vi kan ikke tolerere den forfølgelse som pågår mot opposisjonelle i Russland. Da svikter vi våre egne idealer.

Publisert: 05.09.20 kl. 15:00