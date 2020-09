Kommentar

Ytre høyre kaster masken

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Corona-demonstrantene representerer ikke de brede lag av folket. Men for en stakket stund har en broket forsamling av individer og grupper funnet sammen i motstand mot myndighetene.

Sist helg var det demonstrasjoner i flere europeiske storbyer mot munnbind, sosial avstand og andre virkemidler som brukes i kampen mot pandemien. I London rettet protestene seg mot «det medisinske tyranni». I Zürich krevde borgere å få tilbake friheten. I Paris ville folk ha bort maskepåbudet.

Størst oppmerksomhet fikk den store protestmarsjen i Berlin som samlet 38 000 deltagere. Den samlet mennesker som synes tiltakene mot pandemien har vært for inngripende og andre som mener Covid-19 bare er som en vanlig influensa. Noen bar plakater med forbundskansler Angela Merkel i fangedrakt og med påskriften «Skyldig».

De aller fleste var fredelige demonstranter, som riktignok hverken brukte munnbind eller holdt en meter avstand. Hare Krishna tilhengere proklamerte at de vil spre kjærlighet som et virus, andre viftet med regnbueflagg og noen er generelt motstandere av vaksiner.

Men også mennesker med fantasifulle og dystre konspirasjonsteorier møtte opp. Mennesker som påstår å vite hvem som står bak spredning av virus og hvorfor. Noen velger å fremme den eldste og farligste av alle konspirasjonsteorier, at alt som er galt i samfunnet skyldes et jødisk komplott.

Flere hundre fra ytterste høyre fløy stormet på et tidspunkt trappene til Forbundsdagen i sentrum av Berlin. De bar flagg fra det tyske keiserdømme før 1918 og forsøkte å ta seg inn i parlamentet før politiet gjenvant kontroll over situasjonen.

Det var et syn som rystet Tyskland:

– At nazister med keiserflagg forsøker å storme forbundsdagen minner oss om de mørkeste perioder i tysk historie, sa en leder for De Grønne, Robert Habeck. Tysklands president Frank-Walter Steinmeier kalte det et utålelig angrep i hjertet av demokratiet.

De fleste som demonstrerte sist helg har ikke noe med slike bevegelser å gjøre. Men ekstremistene utnytter enhver anledning til å infiltrere når andre uttrykker misnøye eller mistillit til myndighetene. Ytterkreftene ønsker at det liberale demokrati skal kollapse, slik at nasjonen kan gjenoppstå i deres bilde.

Etter mer enn et halvt år med strenge restriksjoner på grunn av pandemien vokser protestene i mange europeiske land. Det skjer samtidig med at smittetallene også øker. Pandemien er ikke over. Den er ikke engang på retur. Politiske myndigheter står overfor krevende valg. Skal de opprettholde eller forsterke tiltak for å begrense smitte når virkemidlene er upopulære og møter motstand?

I motsetning til hva en kan få inntrykk av når 38.000 mennesker protesterer i Berlin har forbundskansler Angela Merkel stor oppslutning for sin håndtering av pandemien. I en fersk måling publisert av kringkastingsselskapet ZDF sier bare 10 prosent at myndighetenes tiltak er for strenge. Hele 77 prosent mener tiltakene bør følges opp bedre eller styrkes.

I en måling offentliggjort av Euronews sier 78 prosent av tyskerne at Merkels regjering har håndtert pandemien på en god måte. Merkel kan notere seg for noen av de beste popularitetsmålingene i alle årene hun har vært kansler og kristeligdemokratene (CDU/CSU) har en oppslutning på 36 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene.

Et parti som har falt i meningsmålingene er det høyrepopulistiske. Alternativ for Tyskland (AfD). De vokste seg store på kritikk av Merkels liberale innvandringspolitikk, men de trenger en ny sak som kan mobilisere tilhengerne. Coronakrisen ga AfD en slik mulighet, men personkonflikter og politisk uenighet har i stedet svekket partiet. Deres velgere er også splittet. Nesten halvparten sier at Merkel har håndtert pandemien godt. Oppslutningen om AfD har falt til 10 prosent.

Tyskland har et meget velfungerende helsevesen og en sterk økonomi som kommer godt med for å dempe pandemiens skadevirkninger. Men hvis pandemien blir langvarig og den økonomiske krisen vedvarer vil presset mot de politiske myndighetene øke. Demonstrasjonene sist helg er et varsel om at det kan komme en misnøyens vinter i Europa.

Å demonstrere er en rettighet i et demokrati. Det skal være rom for å stille kritiske spørsmål og vi trenger politisk debatt om coronatiltakene.

Men dagens krise vil også bli forsøkt utnyttet av motstanderne av det liberale demokratiet, og av dem som sprer farlige konspirasjonsteorier.

De hevder gjerne at de representerer folkeviljen. Det gjør de ikke. De representerer kun en høylytt minoritet. Eller som i Berlin, en mønstring av mennesker uten annet enn til felles enn misnøye.

