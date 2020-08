SPREKKER OPP: – Få land har hatt sitt selvbilde så sterkt knyttet til forestillinger om sin egen nasjons rasjonalitet, fornuft, velferd og sosiale kapasitet, skriver Göran Rosenberg. Foto: LARS LARSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vårt truede selvbilde

Med pandemien sprakk bildet av Sverige som verdens mest velorganiserte velferdsstat. Ikke bare i verdens øyne, men også i våre egne.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

En gang for ganske lenge siden intervjuet en journalist fra den franske avisen Le Monde mennesker som hadde opplevd en flykapring. Hun oppdaget da at gifte par som hadde opplevd kapringen sammen, overraskende ofte hadde skilt seg etterpå, selv om nesten ingen av dem hadde vurdert skilsmisse tidligere.

Det viste seg at kapringssituasjonen hadde fått fram sider som de tidligere ikke hadde sett – sider ved mennesker de trodde de kjente godt. Ektefellene gikk om bord med en som sto dem nær og gikk av med en fremmed.

Noe tilsvarende skjer i Ruben Östlunds film «Turist», der en familie på ferie i Alpene står i fare for å bli tatt av et snøskred, og mannen sørger for å få seg selv i sikkerhet, uten å tenke på kona og barna, og ikke noe i den familien kan igjen bli som det var.

Göran Rosenberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Man snakker iblant om sivilisasjonens tynne ferniss. Om hvor lett den kan slå sprekker.

Man kunne også si at det vi pleier å kalle sivilisasjon, er til for at vi aldri skal bli nødt til å teste den fernissen. Den er til for å beskytte oss så langt det er mulig fra påkjenninger av det slaget som kan få oss til miste masken og vise hvem vi er bak den – eller hvem vi kunne blitt. Vi vil helst aldri bli tvunget til å få vite hvordan en ektefelle eller en venn – eller vi selv – ville oppført seg under en flykapring.

Eller under en livstruende pandemi.

Når det gjelder pandemien, kom de første tegnene til sprekker i fernissen med hamstringen av toalettpapir. I butikk etter butikk sto plutselig hyllene tomme. På bare noen dager hadde folk slept med seg storpakke etter storpakke uten å bry seg om følgene det kunne få for andre.

Hvorfor det var akkurat toalettpapir, er fortsatt en gåte. Det ville vært mer forståelig, om enn ikke forsvarlig, å hamstre noe av alt Sverige ikke er selvforsynt med.

Det som står fast, er at vi var villige til å kaste masken for litt toalettpapir.

Og det var ikke bare toalettpapiret.

Og det var ikke bare enkeltmennesker som mistet masken under presset fra pandemien.

Jeg vil nok også påstå at Sverige som samfunn gjorde det. Og dermed fikk oss til å se et samfunn som vi tidligere ikke hadde sett – eller villet se. Et samfunn med en dårlig fungerende kriseberedskap, med et dårlig fungerende kriseansvar og en dårlig fungerende eldreomsorg.

Et samfunn som mente å ha funnet en egen og bedre vei gjennom pandemien enn våre nordiske naboland, men som raskt fikk mange ganger flere døde per capita enn våre nordiske naboland til sammen.

Ja, et av de høyeste dødstallene i verden per capita.

Med pandemien sprakk kort sagt bildet av Sverige som verdens mest velorganiserte velferdsstat – den svenske modellen, og alt det der. Ikke bare i verdens øyne, men også i våre egne.

Og dermed, tør jeg påstå, sprakk også noe i vårt eget selvbilde.

Få land har hatt sitt selvbilde så sterkt knyttet til forestillinger om sin egen nasjons rasjonalitet, fornuft, velferd og sosiale kapasitet.

Et truet selvbilde kan få mennesker til å ville klamre seg fast til det, framfor å stille smertefulle spørsmål ved det. Noe jeg tror at, i hvert fall delvis, kan forklare den på enkelte områder nærmest kultlignende oppslutningen om de svenske folkehelsemyndighetene, og en tilsvarende tilbøyelighet til å avfeie kritikken av den svenske coronastrategien som kunnskapsløs, upassende og skadelig for tilliten og samholdet i landet.

Medlemmene av en ekspertgruppe som i en artikkel dristet seg til å kritisere folkehelsemyndighetenes strategi, fikk i en ledende svensk løssalgsavis beskjed om at de var «en skam for Sverige».

En slik overskrift ville ikke vært mulig i Sverige for tretti år siden.

Da var tanken om at svenske forskere og eksperter kunne være en skam for Sverige utenkelig.

Når jeg da, i det aller første nummeret av tidsskriftet Moderna Tider, skrev om disse menneskene som hadde opplevd flykapringer, hadde jeg særlig Sverige i tankene. «Hos oss har sivilisasjonens maskespill fått pågå uforstyrret lenger enn i noe annet land,» skrev jeg. «Vi har rukket å legge mange lag med ferniss over det som kribler og dunker og sprenger i oss. Foreløpig trenger vi ikke å vite hvem vi egentlig er. Foreløpig har ikke Sverige hatt sin store flykapring.»

Tretti år senere er jeg ikke lenger så sikker.

Teksten er oversatt fra svensk av Bård Kranstad

Publisert: 13.08.20 kl. 08:47

