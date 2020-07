KRITISK: Tore O. Sandvik.

Debatt

Statsministeren må rydde opp i fotballrotet

Kultur- og idrettsminister Abid Raja er sendt ut på en umulig turné for å forklare forbudet mot fotball til breddefotballklubbene i landet. Men nå bør Statsministeren ta ansvar.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TORE O. SANDVIK, fotballpappa og fylkesordfører i Trøndelag

Kulturministeren er blitt så tynnkledd for argumenter, at han nærmer seg underbuksene HC Andersens berømte keiser spradet rundt i. Fortsetter dette vil Raja ende opp som den mest kjente streakeren i norsk breddefotballs historie.

Etter at Helsedirektoratets Fung.ass Nakstad erklærte at de ikke frykter smittefare ved å spille fotball, hverken for gammel eller ung, har embedsverk og politisk ledelse rotet seg inn i uforklarlige forklaringsmodeller for hvorfor det er viktig å opprettholde forbudet mot fotball.

En trygg arena for smitte må altså holdes stengt, slik at vi alle kan sitte skulder ved skulder på bussen, fly til Spania, svinge seidelen mens vil skråler til fotballkamper på Kontraskjæret eller bade sammen i Frognerbadet. Forklaringen er at samfunnet må åpnes gradvis.

les også Hvorfor skal ikke fotball være lov?

Vi skal altså holde en trygg arena stengt, mens vi åpner stadig flere av de utrygge områdene, slik at de samme ungdommene kan oppsøke badeplasser og festområder for å ta seg en øl isteden for å spille fotball. Forbudet mot fotball øker smittefaren.

Danmark har åpnet fotballen for lengst. Det har gått veldig bra. I en kohort hvor man har navnet nedskrevet på samtlige som er på banen og benken, god oversikt over helsetilstanden og en stort frivilligapparat som i flere måneder har vist at de kan gjennomføre smitteverntiltak og holde avstand, får man ikke en gang lov til å trene sammen på trening, selv om Fung.ass Nakstad, med god faglig ballast, gjentatte ganger har understreket at det er trygt for 22 spillere å sirkulere i kamp om ballen på 7000 kvadratmeter. Det er godt dokumentert at taklinger og nærkontakt er så kortsiktig og begrenset at det ikke representerer smittefare.

les også Nå må dere innfri, FFK!

For å opprettholde forbudet mot fotball, tyr Fung.ass Nakstad i stedet til utenforliggende årsaker; Det er faren for kø i kiosken, over 200 tilskuere eller reisevirksomheten som er problemet, selv om alle breddefotballklubbene forsikrer at dette selvfølgelig aldri er aktuelt på trening. Forbudet mot å spille fotball på trening framstår derfor som komplett uforståelig. Kampene vil heller ikke være noe problem.

Norges Fotballforbund har utarbeidet protokoller som gjør en trygg aktivitet enda tryggere enn noen av utestedene, kjøpesentrene eller Frognerbadet, som Statsministeren selv stolt gjenåpnet for bading for en måneds siden, vil være i nærheten av. Kioskene kan holdes stengt, det er sjelden, om noen ganger over 200 tilskuere på kampene og over 95 prosent av kampene i hele breddefotballen går innen egen krets.

Statsministeren kan sikkert leve med at en Kulturminster fra Venstre blir sendt ut for å forsvare noe som samtlige 50 000 utøvere, frivilligapparat og deres respektive venner og familier forstår er like mye verdt som Keiserens nye klær. Forbudet stemmer ikke med virkeligheten og aktiviteten er definert som trygg av helsemyndigheter og med erfaringer fra Danmark.

les også Nå slår Raja tilbake mot fotballen: Ber norske idrettsledere ta corona-ansvar

Men vi kan ikke leve med at Fung.ass Nakstad, som har vært en påle i kampen mot coronaviruset, roter bort autoriteten sin på tøv. Vi kan komme til å trenge ham i andre faser av denne pandemien. Når embedsverk og departement har låst seg fast i prestisje, nekter å møte Fotballforbundet for å diskutere praktiske løsninger, slik at vi risikerer at de somler så lenge at det blir umulig å gjenåpne fotballsesongen, må Statsministeren ta ansvar. Det haster.

10. august er faktisk for sent. Det finnes ikke nok baneareal og logistikk til å fullføre halve sesongen om dette drar ut i tid, og lagene må spille seg opp på trening først. Det er en faktisk og praktisk begrensning som det ville vært lettere å forstå om man tok seg tid til et møte.

Det er fristende som politisk motspiller til Statsministerens parti å la regjeringen fortsette med å score selvmål i denne saken. Det kan bli nyttig ved valget til neste år, men nå er hensynet til alle som vil spille fotball, de som liker å se fotball og alle de som er frivillig engasjerte i fotball viktigere. Men først og fremst er det viktig at regjeringen og helsemyndighetene ikke roter bort nødvendig autoritet om eller når det kommer nye runder med smitte. Vi trenger dere da. Derfor, kjære Statsminister, du har ryddet opp i verre rot i regjeringen enn dette. Nå trengs du igjen på banen. Før det er for sent.

Publisert: 21.07.20 kl. 10:43

Les også

Mer om Breddefotball Breddeidrett

Fra andre aviser