Leder

Krevende balansegang

Det er ikke lett for finansminister Jan Tore Sanner og resten av det politiske Norge å treffe rett i de økonomiske tiltakene under coronaen. Foto: Frode Hansen

Folk må få trygghet for egen økonomi gjennom coroaen - også de som er permittert. Men samtidig kan ikke staten holde liv i bedrifter som ikke har livets rett i den uvisse fremtiden vi er på vei inn i.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Arbeidslivets organisasjoner er samstemte - de ønsker å forlenge permitteringsperioden. Det er den tiden ansatte kan være permitterte med støtte fra NAV, uten å miste jobben. Antallet permitterte har vært rekordhøyt gjennom denne våren og sommeren, etter at coronaen traff oss i mars.

En forutsetning for at bedrifter kan permittere sine ansatte, er at behovet for arbeidskraften bare har falt bort midlertidig. I utgangspunktet kan denne perioden vare i maks 6 måneder. Under coronaen er dette utvidet til ut oktober for dem som ble permittert i mars og april. Nå har arbeidslivets organisasjoner, med LO og NHO i spissen, bedt om at denne perioden blir forlenget til 52 uker.

Riktig å utvide

Situasjonen er kritisk. Både produksjon og handel har gått ned, over hele verden. Reiselivet går på lavbluss. Mange reiselivsaktører venter store problemer når ferien er over, og nordmenn flest slutter å reise i eget land. Høsten kan bli trang for mange.

I dagens situasjon er det antagelig riktig å utvide ordningen for alle permitterte til et helt år. Men det er ikke helt uproblematisk. Noen av arbeidsplassene vil aldri komme tilbake. Mange av de permitterte må etter hvert finne seg nye jobber. Næringslivet står overfor store utfordringer. Gamle bransjer må omstilles, nye bransjer vil dukke opp. For mange permitterte vil ikke den tidligere jobben vente på dem på den andre siden av coronaen. Behovet for arbeidskraften deres har altså ikke bare falt bort midlertidig, slik forutsetningen er.

Risikodeling

Det er vanskelig å vite sikkert hvilke jobber dette dreier seg om. Permitteringsreglene er der både av hensyn til arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Et viktig hensyn er at bedrifter skal kunne beholde verdifull arbeidskraft gjennom midlertidige kriser. Som nå. Samtidig som arbeidstakerne er sikret økonomisk mens de venter på å komme tilbake på jobb.

Dette handler også om risikodeling. Staten må ta en stor del av ansvaret for å sikre både arbeidsplasser og bedrifters overlevelse når verden rammes av en pandemi. Vi er heldige, som lever i et land der staten har økonomiske muskler til å gjøre dette. Men støtteordningene må innrettes på en måte som også, så langt som mulig, sikrer et bærekraftig næringsliv på den andre siden av coronaen. Det er en uhyre krevende balansegang, som krever at alle parter gir og tar.

Publisert: 12.08.20 kl. 17:52

