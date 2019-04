Foto: Roar Hagen

I dag avgjøres slaget om Israel

Israel står ved et veiskille ved dagens valg. Et valg som kan få stor og varig betydning for både israelere og palestinere.

Noen sier det ikke har betydning om Benjamin Netanyahu eller Benny Gantz danner Israels neste regjering. Men det er en stor forskjell på en Netanyahu-regjering som springer ut av partier til høyre, ytre høyre og ultraortodokse, til en Gantz-regjering basert på partier i sentrum og til venstre.

I 11 time høyner statsminister Netanyahu innsatsen. Han lover velgerne å annektere deler av den okkuperte Vestbredden hvis han vinner valget. Han appellerer til israelske bosettere for å beholde makten, vinne en femte periode og bli den lengst sittende statsminister i Israels historie.

Når Netanyahu går mot høyre øker den politiske avstand til sentrum og venstresiden. Arbeiderpartiets leder, Avi Gabbay, kaller Netanyahus anneksjonsplaner for “det farligste eventyr i Israels historie”.

Det er imidlertid ikke Arbeiderpartiets leder som vil få i oppdrag å danne regjering hvis sentrum- og venstrepartiene vinner. Det beste Gabbay kan håpe på er å bli juniorpartner i en regjering ledet av tidligere general og forsvarssjef Benny Gantz.

Gantz og hans nye politiske bevegelse kan vinne dagens valg, bare for å tape morgendagens maktkamp. Det kan bli en repetisjon på valgutfallet i 2009, da sentrumspartiet til Tzipi Livni fikk flere mandater enn Netanyahus Likud. Hun ble likevel utmanøvrert av Netanyahu som var en bedre koalisjons-bygger.

Det har selvsagt betydning hvilket parti som blir størst, men ettersom ingen partier er i nærheten av å få flertall alene blir det viktigste å finne villige partnere. Israel har kun flertallsregjeringer. Det sentrale spørsmålet er hvem som har størst mulighet til å danne en flertallskoalisjon, Gantz eller Netanyahu?

Svaret er fordel Netanyahu. Dette har ikke endret seg gjennom valgkampen, selv om oppslutningen om Gantz innledningsvis var oppsiktsvekkende høy. En langvarig dreining i israelsk politikk har flyttet det politiske tyngdepunktet mot høyre. Selv ikke korrupsjonsanklagene ser ut til å svekke Netanyahu nevneverdig.

Et usikkerhetsmoment er at Netanyahu er avhengig av støtte fra flere småpartier som balanserer på sperregrensen 3.25 prosent. Hvis et eller flere av disse faller ut kan statsministeren være i trøbbel. Et to siffret antall partier, mange av dem små særinteressepartier, kjemper om velgernes gunst.

Gantz nyetablerte partiallianse, Kahol Lavan, ligger an til å få 28 mandater. Det samme gjør Netanyahu's Likud. Gjennom store deler av valgkampen har Gantz ledet, men de siste ukene har det blåst en høyrevind.

Den siste meningsmålingen før dagens valg viser at partiene på høyresiden, ledet av statsminister Benjamin Netanyahu, kan vinne 66 plasser. Partiene i sentrum og til venstre, anført av tidligere forsvarssjef Benny Gantz, kan få 54 plasser. Nasjonalforsamlingen, Knesset, har 120 plasser. Det magiske tallet for å danne regjering er 61.

En union av partier på ytre høyre fløy er godt over sperrelisten og ligger an til å få syv plasser i Knesset. Et annet høyreparti, Hayamin Hehadash, ligger an til å vinne seks mandater og det samme gjør et parti for ultraortodokse.

En som kan komme på vippen er Moshe Feiglin, som leder et liberalistisk og nasjonalistisk parti til ytre høyre, Zehut. Feiglin vil ha full israelsk suverenitet over Vestbredden. Han vil dessuten ha legalisering av cannabis. Feiglin sier han er rede til å snakke med både Netanyahu og Gantz etter valget, men legalisering av cannabis er et ultimatum for å støtte en regjering.

Arbeiderpartiet har økt oppslutningen i valgkampen, riktignok fra et katastrofalt lavt nivå i vinter. De siste målingene tyder på at de kan få 11 til 14 mandater. Det endrer imidlertid ikke maktbalansen mellom høyre og sentrum-venstre. Palestinere bosatt i Israel utgjør 20 prosent av befolkningen. To arabiske partilister får til sammen ti mandater, men de kommer neppe på vippen.

Lørdag kveld sa Netanyahu til Israels Channel 12 at han etter en valgseier vil utvide israelsk suverenitet på Vestbredden. Han sa at en palestinsk stat vil utgjøre en fare for Israels eksistens.

-Jeg vil ikke dele Jerusalem. Jeg vil ikke evakuere noen bosetting og jeg vil sørge for at vi kontrollerer landområdet vest for Jordan.

Israelsk annektering av deler eller hele Vestbredden vil selvfølgelig bety det endelige farvel til Oslo-avtalen og planen om en tostatsløsning. På grunn av befolkningsutviklingen, som tilsier at palestinerne vil komme i flertall, kan ikke Israel i fremtiden bestå som både en jødisk og en demokratisk stat. Hvis Vestbredden annekteres i en enstatsløsning.

Gantz sier at han ønsker en diplomatisk prosess som innebærer at Israel består som en jødisk og demokratisk stat. Det betyr, med andre ord, en tostatsløsning. I dag kan det være siste gang velgernes har muligheten til å foreta et slikt veivalg.

