Oooops, han gjorde det igjen

Jonas Gahr Støre er blitt velferdsprofitør. Det er en fillesak. Og samtidig smått utrolig.

Det er ikke galt å putte penger i fond som investerer i kommersielle velferdsselskap, som NRK torsdag kunne avsløre at Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort.

Det synes i alle fall jeg.

Men synes Jonas Gahr Støre det? Han angriper stadig privat profitt i velferden.

Det er bare snakk om noen hundrelapper, sier Støre til NRK. Men selv om det er en fillesak: For Støre er det likevel problematisk.

Han har slitt med pengeproblemer over lang tid.

Og det er mer enn rart at pengene hans igjen er blitt en sak. Er det noe som burde vært ryddet opp i og trippelsjekket, så er det Støres investeringer.

Reelt sett har ingen av hans kjente pengeplasseringer vært alvorlige saker. Men de har blitt det for Støre.

For nok en gang ser hans kritikere, blant dem mange partikamerater, at liv og lære krasjer. Det tåler ikke Støre.

Banken hadde kanskje vært det beste stedet for millionene hans. Han kunne også plassert pengene i et indeksfond. Dette er heller ikke noen garanti for at det er «etisk». Men da investerer man i alle selskapene på børsen, uten å favorisere noen.

Når han ikke gjør det, er det lett å tenke at det er fordi han vil tjene mer penger. Penger som virker å ha skapt større sorger enn gleder for Aps partileder de siste årene.

I katastrofe-valgkampen i 2017 ble Støre først hengt ut av Finanavisen for oppussingen av sin egen brygge. Vaktmesteren på hytta hadde muligens hatt en hjelper som jobbet svart.

Det var litt urettferdig, fordi få av oss har oversikt over hva vaktmesteren driver med. Men Arbeiderpartiet gikk til valg nettopp på at man selv bør sjekke at underleverandører driver hvitt.

PENGEPROBLEMER: Ap-leder Jonas Gahr Støres millioner har skapt problemer for ham i en årrekke. Foto: HELGE MIKALSEN

Senere ble Støre tatt for å spekulere i atomvåpen og kull. Det var heller ikke helt rettferdig. Fondet var arvet og han visste ikke om det. Men som han selv sa, burde han kanskje ha sjekket. Og når det var gjort, kvittet Støre seg med investeringene.

Deretter avslørte Dagbladet at noen av millionene hans var investert i et par store byggeprosjekt i Oslo sammen med Rimi-Hagen.

Det var et nær usaklig angrep. Ikke bare fordi han eide kun tre prosent. Men det er helt lovlig for rikinger å investere penger sammen.

Likevel var det heller ikke helt bra. For Dagbladet fant ut at flere arbeidere på byggeplassen jobbet på løsarbeiderkontrakter.

Støre solgte seg ut. For å toppe det hele, viste det seg at en annen riking, vennen Knut Brundtland, ga ham gratis salgshjelp.

I seg selv heller ingen stor sak. Men samlet var det mer enn nok.

Støres pengeproblemer ble internt i Ap en sentral forklaring på den mislykkede 2017-valgkampen.

Slik kan det bli igjen. Ikke fordi pengene er hele forklaringen. Men fordi mange nok ønsker at det skal være det.

Og i en tid da protestpartier angriper en virkelighetsfjern elite som kun meler sin egen kake, passer det ekstra dårlig at lederen for det sosialdemokratiske partiet bidrar til den mytebyggingen.

Problemet for Støre er hans egen glorie. I sist valg lovet han at pengene hans ikke skulle bli noe problem igjen.

Men det ble de, gitt.

