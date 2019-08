Julie Ane Ødegård Borge. Foto: Hans Jørgen Brun

En stemme fra de stemmeløse?

I VG fredag morgen 30. august kan vi lese at Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande ber skolene sørge for at elever som deltar i klimastreiken, ikke får fravær. Er det rett måte å møte elevstreiken på?

Julie Ane Ødegaard Borge, undervisningsleder ved Raftostiftselsen

En ungdomsgenerasjon som bruker det sterkeste middelet de har – å bryte skoleplikten- for å skape samfunnsendring. Elevene tar sitt kraftigste våpen i bruk, og for hva? Hva har de da oppnådd hvis de ikke engang får fravær for sitt engasjement?

Klimakrisen er en av mange samfunnsproblemer dagens ungdomsgenerasjoner konfronteres med. Barn- og unge tar klimasaken i egne hender og gir uttrykk for sine meninger via de kanalene de har. I artikkelen « A voice, but not a vote- A Youth Generation at Risk?» spør jeg og medforfatter Professor Ingvill Mochmann hvilke potensielle konsekvenser som kan følge av en politisk kultur der yngre aldersgrupper velger å la det politiske engasjementet gå veien om andre kanaler enn valg. Det er mange ulike måter å påvirke samfunnet på, men uavhengig av demokratisyn, danner stemmeretten et grunnlag for deltagelse. Selv om valgoppslutningen blant unge har økt ved de forrige valgene, er den likevel lavere enn andre aldersgrupper.

Ungdom under 18 år har uansett ikke stemmerett, men de er jo ikke stemmeløse av den grunn. Over hele verden ser vi eksempler på barn – og unge som går til rettsvesenet for å sette klimaendringer høyere på samfunnsagendaen. “Mitt navn er Jamie, jeg er 16 år, og jeg har- sammen med 12 andre ungdommer- saksøkt staten Washington. Hvorfor? Fordi regjeringen bedrar min generasjon” skriver Jamie Margolin i en artikkel publisert i The Guardian i oktober 2018. Hun har nådd et metningspunkt for luftforurensning i Seattle som har gjort henne selv og venner syke, og saksøker staten for å frata ungdommene deres rett til liv i en verden der klimaendringer truer deres menneskerettigheter.

Andre eksempler er Juliana v. USA, en rettsak mot den føderale regjeringen, i India, der Ridhima Pandey, en ni år gammel jente, har saksøkt den indiske regjeringen for å mislykkes i å redusere utslippene, og en gruppe barn og unge i alderen 7 til 26 har saksøkt den Colombianske regjeringen for å ikke være i stand til å stoppe avskoging i Amazonas noe som truer deres rett til mat, liv og helse. Her hjemme tapte miljøorganisasjoner, ledet av Natur og Ungdom, for staten i en klimasøksmålet om brudd på Grunnlovens miljøparagraf, anket og saken skal opp for Borgating lagmannsrett 5. november i år.

En mulighet for å gi uttrykk for politiske preferanser har elever i dag gjennom skolevalgene. I min forskning på skolevalgene, indikerer et av funnene at skolevalgene fremmer normen om valgdeltagelse i samfunnet, men hvilke parti elevene velger å stemme på er av mindre betydning.

3. og 4. september vil alle videregående skoler i Norge arrangere skolevalg og opp mot 200 000 ungdommer avgi sin stemme. Hva de stemmer er uvisst, men at det blir høy valgdeltagelse er jeg ikke i tvil om. Med mindre elevene skulker for å klimastreike da.

