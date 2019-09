ET GRØNT HOPP: MDG-Lan besøkte De Grønnes valgvake og leder Hulda Holtvedt Oslo onsdag. Foto: Terje Pedersen

Kommentar

Dette er valgets vinnere

GRØNN UNGDOMS VALGVAKE (VG) Høyre og Ap går tilbake i skolevalget. Det er det tredje største partiet som har grunn til å feire.

«Lan», «Lan», «Lan», «Lan» og «10,8», «10,8», «10,8», «10,8» ropte de igjen og igjen på valgvaken til Grønn ungdom. For rekordresultatet førte til følelsesutbrudd av en slik karakter at den lille hunden som gikk rundt og svinset og bjeffet, ble helt overdøvet.

Kanskje jublet bikkja og, for partiet som både vil ta vare på dyrene, klima og naturen.

I år etter år etter år har MDG hatt resultater nede på ett-tallet i skolevalget. De har deltatt i 30 år nå. Og det har stort sett vært begredelig.

Helt frem til 2013. Da begynte det å skje noe. Kanskje var det norske velgeres dalende tillit til SV som miljøparti, etter år i regjering med oljeutvinnerne i Ap. Kanskje var det MDGs egen partibygging og profesjonalisering. Kanskje var det tidsånden.

Antakelig en kombinasjon. Siden har det gått rett opp. Årets skolevalg er MDGs beste resultat noen sinne. De er ikke bare det tredje største partiet i skolevalget på landsbasis. Det er også det partiet med størst fremgang.

Aps budskap er at de vant skolevalget. Men de to største partiene, altså dem og Høyre, mister velgere begge to. Venstre er de eneste som kan skryte av noe som ligner MDGs fremgang. Også Senterpartiet går frem, men ikke like mye.

SV derimot, som har vokst på målingene nasjonalt og som ofte pleier å gjøre det enda bedre i skolevalg, går tilbake. Det samme gjelder Rødt.

Det er MDG som tjener på at klima er blitt en av de nye, store kranglesakene i norsk politisk debatt. For i denne valgkampen er det plutselig blitt morsomt å debattere miljø.

Tidligere var det ikke så interessant. For nesten alle partier var enige om at noe burde gjøres. Det ble ofte lav temperatur når klimagassutslipp var et tema.

Men nå er De Grønnes budskap om bilfri by, bompenger, ulv, flyskam, elsykkel, rødt kjøtt og kutt i utslipp, skikkelig irriterende for mange. Partiet er blitt en drømmemotstander særlig for Frp, men delvis også Sp.

Og det er ikke så dumt med en skikkelig god krangel. For de temaene politikerne er enig om, er det jo ingen som gidder å snakke om.

