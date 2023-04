Kommentar

Mye svik. Lite tilgivelse

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

Påsken handler om håp, frelse og tilgivelse. Men der det hele begynte, finnes det knapt håp igjen. Hverken hos jøder eller palestinere.

I Jerusalem har to av de tre store verdensreligionene sine røtter. Kristendommen og jødedommen. Jerusalem er også et av islams helligste steder. Det var hit muslimene vendte seg for å be den første tiden. Og det var fra Jerusalem muslimene tror at Muhammed steg opp til himmelen.

I dette området bor det mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike religioner, som mener at landet og jorden tilhører akkurat dem. Og de kan alle ha rett - avhengig av på hvilket tidspunkt de starter sin egen historiefortelling.

Så moren sin, Maria

I dag er utsikten til fred og forsoning lenger unna enn på lenge. Den som vandrer rundt i gamlebyen i Jerusalem, slik jeg gjorde tidligere i vinter, kjenner tyngden av historien, av spenningen og konfliktene.

De kristne, jødene og muslimene har hver sine kvarter innenfor Jerusalems gamle bymurer. Mange pilgrimer vandrer i disse påskedagene langs Via Dolorosa, veien Jesus gikk med korset på ryggen. På vei til Golgata, der han skulle korsfestes.

Kristne pilgrimmer bærer korset langs Via Dolorosa i Jerusalem, veien Jesus gikk, på vei til Golgata, der han skulle korsfestes.

Stasjoner underveis ruten markerer ulike hendelser. Som stedet Jesus så moren sin, Maria, stående i menneskemengden. Stedet der en kvinne tørket pannen hans. Eller der en mann langs ruten hjalp Jesus å bære korset.

Bastante synspunkter

I det jødiske kvarteret, særlig ved Klagemuren, er sikkerheten skjerpet betraktelig siden sist jeg var her. Vesker og bager gjennomlyses på vei inn. Det er tett med tungt bevæpnede soldater overalt.

Situasjonen blir mer og mer fastlåst, år for år. Forhandlinger synes nyttesløst. Det finnes ingen enkle løsninger.

Men det skulle man ikke tro når man følger den norske debatten. Det er underlig hvordan en konflikt så langt unna oss, en konflikt så sammensatt og komplisert, skaper så sterke motsetninger og så bastante synspunkter som det vi har i den norske Midtøsten-debatten.

Ikke bare i Norge. Men Norge beskrives av mange som et av de landene i Europa der det er minst forståelse for at konflikten har flere sider. Ofte med svært liten vilje eller evne til også å sette seg inn i israelernes situasjon.

Jøder nektet adgang

Hvem er den sterke, og hvem er den svake parten? Alt avhenger av øyet som ser. Om vi ser Israel som den brutale militærmakten som undertrykker maktesløse palestinere. Eller om vi ser Israel som den eneste jødiske staten i verden, omgitt av mektige krefter som ønsker å fjerne hele landet fra kartet.

Israel kan ses som en mektig militærmakt - eller et lite land omgitt av stater som ikke ønsker Israel noe godt. (Israel i rødt opp mot Middelhavet)

For det finnes bare en jødisk stat. Mens det finnes 22 arabiske land. Knapt noen av disse kan sies å være demokratier. Mange av dem har fortsatt ikke anerkjent Israel. Tvert om har de ofte gitt Israel skylden for det meste som er galt i verden. Jøder er nektet adgang til flere av disse landene.

Jøder over hele verden ser Israel som sitt siste fristed. Som en trygg havn de kan søke til dersom de igjen blir truet på livet. Historien har lært dem at de kan komme til å trenge en slik frihavn.

Dårlige ledere

I løpet av det siste året har noen flere stater i den arabiske verden opprettet normale forbindelser med Israel. Det er et lyspunkt i en vanskelig tid. Men det løser ikke den israelsk-palestinske konflikten. Hverken israelske jøder eller palestinere har i dag ledere som har evne eller vilje til å inngå forpliktende avtaler på vegne av sine egne.

Med Benjamin Netanyahu fikk Israel den mest ytterliggående regjeringen i landets historie. Der er det ingen som søker fred eller dialog med palestinsk side. Tvert om.

Palestinere prosterer ved grensegjerdet mot i Israel øst for Khan Younis på Gazastripen, våren 2018.

På palestinsk side er det også mørkt. Det er dyp splittelse mellom det korrupte Fatah, som styrer Vestbredden, og de islamistiske ekstremistene Hamas, som styrer Gaza. Det har ikke vært valg de palestinske områdene siden 2006. President Mahmood Abbas, 89 år, sitter langt på overtid.

Tostatsløsning nær umulig

Israelske myndigheters mareritt er at Hamas vinner neste valg i de palestinske områdene. De frykter at et Hamas som styrer både Gaza og Vestbredden vil sette Israels sikkerhet i fare. Hamas sender raketter inn på israelske områder fra Gaza i dag.

Dersom de også får kontroll på Vestbredden, vil deres raketter nå frem til både Tel Aviv og den internasjonale flyplassen, Ben Gurion. Det vil israelske myndigheter aldri tillate.

Det er mye å kritisere Israel for. Okkupasjonen på Vestbredden, som blir stadig mer omfattende, gjør at en tostatsløsning synes nær umulig. Israelerne selv kritiserer gjerne sine myndigheter. Debatten kan være hard. Og fri, i motsetning til i mange av Israels naboland, der kritikk av egne myndigheter kan medføre stor risiko og alvorlige konsekvenser.

De ultraordtodokse jødene blir stadig flere, samtidig som de hverken jobber, betaler skatt eller avtjener militærtjeneste. Mange moderne, sekulære jøder i Israel opplever dette som urimelig.

Den kanskje største trusselen mot Israel som en moderne, demokratisk jødisk stat kommer fra selve befolkningsutviklingen. De sekulære og moderne jødiske israelerne er presset fra to kanter - på grunn av fødselstallene. Både palestinerne og de ultraortodokse jødene får langt flere barn.

Svik, tilgivelse og en ny morgen

De ultraortodokse jødene bidrar ikke til fellesskapet. De avtjener ikke militærtjeneste, de jobber ikke, de betaler ikke skatt. De truer selve fundamentet i den israelske staten. Tanken om et felles prosjekt der alle bidrar med det de kan, slik Israels grunnleggere så det for seg.

Nettopp befolkningsutviklingen er grunnen til at noen av Israels mest konservative ledere opp gjennom årene har jobbet hardt for en tostatsløsning, slik at palestinerne og israelerne kunne få hver sin stat. Hauker som tidligere statsminister Yitzhak Rabin og Ariel Sharon strakk seg langt for å få til dette. Ikke av hensyn til palestinerne. Men for å sikre Israels fremtid som en jødisk stat.

Påskens budskap handler om svik. Og om tilgivelse. Om en ny morgen. En ny sjanse. I dagens konflikt finner vi mye svik. Lite tilgivelse. Og altfor få som vil gi seg selv og hverandre en ny sjanse.